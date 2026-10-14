Everpure bringt MCP ins Datenmanagement

Everpure erweitert seine Datenmanagement-Plattform um neue Funktionen zur Analyse und Klassifizierung von Unternehmensdaten. Eine File-Intelligence-Komponente untersucht Dateifreigaben und Zugriffsrechte, ohne Inhalte auszulesen. Über das Model Context Protocol lassen sich Datenkataloge künftig auch durch KI-Agenten abfragen. Zudem soll DeepReduce die Speichereffizienz von FlashBlade verbessern.

Mit den neuen Funktionen seiner Data-Intelligence-Plattform will Everpure Administratoren einen besseren Überblick über verteilte Unternehmensdaten verschaffen. Die neue File Edition erfasst dazu Metadaten aus Dateifreigaben und wertet unter anderem deren Alter sowie bestehende Zugriffsberechtigungen aus. Unterstützt werden neben SMB- und NFS-Freigaben auch OneDrive, SharePoint und Google Workspace. Da das System keine Dateiinhalte lesen muss, sollen sich übermäßig freigegebene oder selten genutzte Datenbestände identifizieren lassen, ohne deren Inhalte zu untersuchen. Die gewonnenen Informationen können Admins auch nutzen, um Daten auf günstigere Speicherebenen zu verschieben oder Kapazitäten freizugeben.

Neu ist zudem ein nativer MCP-Server, über den sich die Ergebnisse der Datenklassifizierung mittels natürlicher Sprache abfragen lassen. Das Model Context Protocol ermöglicht dabei die Anbindung von KI-Assistenten und anderen Werkzeugen an den Datenkatalog. Diese können beispielsweise Informationen zur Vertraulichkeitsklasse von Daten abrufen, ohne dass dafür individuelle API-Anbindungen erforderlich sind. Eine erweiterte Klassifizierungs-Engine unterstützt zusätzliche Datenquellen und lässt sich enger mit Microsoft Purview verzahnen. Webhooks erlauben zudem die Einbindung in automatisierte Abläufe. Die Bereitstellung der neuen Funktionen erfolgt über die bestehende Managementplattform Pure1.

Auch bei der Speicheroptimierung legt Everpure nach und erweitert seine bereits Anfang des Jahres vorgestellte DeepReduce-Technologie für FlashBlade. Diese analysiert Datenblöcke kontinuierlich auf Ähnlichkeiten unterhalb der Blockebene und soll damit Redundanzen erkennen, die klassische Deduplizierungsverfahren übersehen. Laut Hersteller funktioniert dies auch bei bereits komprimierten Daten, ohne die Schreibleistung zu beeinträchtigen. Für FlashBlade//E und FlashBlade//S200R2 nennt Everpure eine mediane zusätzliche Datenreduktion von 2:1 gegenüber der bisherigen Komprimierung. Die neuen Funktionen sollen im Oktober verfügbar werden.