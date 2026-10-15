Exchange SE: Oktober-Updates führen zu Serverausfällen

Admins melden nach der Installation der Sicherheitsupdates für Oktober 2026 schwere Störungen bei Exchange Server SE sowie den Versionen 2016 und 2019. Die E-Mail-Infrastruktur stellt typischerweise 24 bis 36 Stunden nach dem Einspielen der Updates ihren Dienst ein.

Betroffene Systeme stoppen den Mail-Transport, sodass Nachrichten in den Warteschlangen hängen bleiben. Auch Zugriffe über Outlook on the Web funktionieren nicht mehr. Im Exchange Admin Center erscheinen die Datenbanken weiterhin als eingebunden, obwohl der Datenbankdienst blockiert ist. Betroffene Admins dokumentieren dabei folgenden Fehler:

MapiExceptionMdbOffline: Unable to make connection to the server. (hr=0x80004005, ec=1142)

Ein Neustart der Server hebt die Blockade nur vorübergehend auf, ehe das Problem erneut auftritt.

Analysen aus der IT-Community und Rückmeldungen von Microsoft deuten darauf hin, dass nicht das Exchange-Sicherheitsupdate allein für die Ausfälle verantwortlich ist. Die Störungen treten auf, wenn Admins gleichzeitig die kumulativen Windows-Server-Updates für Oktober 2026 installieren. Betroffen sind on-premises Umgebungen unter Windows Server 2019, 2022 und 2025. Das Einspielen des Exchange-Updates ohne das zeitgleiche Windows-Server-Update zeigt diesen Fehler nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Microsoft untersucht den Sachverhalt derzeit.

IT-Verantwortlichen sollten die Verteilung der Oktober-Updates für Windows Server in Verbindung mit Exchange Server vorerst auszusetzen. Wenn Sie die Updates bereits eingespielt haben, sollten Sie die Mailqueues und Datenbankdienste engmaschig überwachen.