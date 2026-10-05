Rechteausweitung in Exchange stoppen

Für Microsoft-Exchange-Server hat Microsoft zum Wochenende ein Update herausgegeben, dass eine Rechteausweitungslücke im Mailserver schließt. Der Hersteller stuft deren Missbrauch als "eher wahrscheinlich" ein – nur knapp ein einem "kritischen" Sicherheitsrisiko vorbei.

Das Exchange-Team beschreibt das Update in einem Blogbeitrag und teilt mit, dass sie Sicherheitsaktualisierung für Exchange SE RTM, Exchange Server 2019 CU14 und CU15 sowie Exchange Server 2016 CU23 verfügbar ist. Für die älteren Server setzt das den Bezug der zweiten Phase (Period 2) des Extended-Security-Update-Programms (ESU) voraus. Microsoft korrigiert eine Schwachstelle, die die Patches vom September-Patchday noch nicht behandelten.

Die Gefahr beruht auf einer schwachen Autorisierung in Exchange-Server, über die authentifizierte Angreifer über das Netzwerk ihre Rechte ausweiten. Dergestalt lässt sich unbefugter Zugriff auf Postfächer anderer Anwender erlangen sowie E-Mails und Anhänge lesen. Tenant-Grenzen überwinden Angreifer dadurch jedoch nicht.

Update-Installation bringt funktionale Nebenwirkungen mit sich

Das Update hat jedoch Begleiterscheinungen: Veröffentlichte Kalender melden unter Umständen HTTP-500-Serverfehler in Kalenderanwendungen zurück. Die sogenannte ContentEngine verklemmt sich teilweise aufgrund fehlender Worttrennungsregeln für Koreanisch. Diese Punkte will Microsoft erst mit einem künftigen Update beheben.

Fehlerbehebungen enthält das Paket ebenfalls: Nachrichten, die IT-Verantwortliche im Namen geteilter Mailboxen versendeten, tauchten zuvor im Posteingang dieses Kontos auf – dieser Fehler ist allerdings behoben, ebenso wie die Verfügbarkeit delegierter Mailboxen. Diese ließ sich in hybriden Exchange-Umgebungen bei der Nutzung des Graph-API nicht korrekt setzen.

Im FAQ des Blogbeitrag gibt es noch weitere Hinweise. In hybriden Umgebungen spielte Microsoft die Patches auf den Cloudservern bereits ein; lokale Maschinen müssen Admins jedoch selbst aktualisieren. Zudem empfehlen die Entwickler, die Updates auch auf solchen Exchange-Instanzen zu installieren, die Administratoren lediglich als Managementtool nutzen.