VMware-Tools installieren und VMs verschieben (1)

Die VMware-Tools stellen eine wichtige Grundlage für die Verwaltung von virtuellen Servern dar. Mit ihnen lassen sich die VMs deutlich einfacher und umfassender administrieren. Das gilt für die Optionen auf der grafischen Oberfläche genauso wie für Skripte, die sich nutzen lassen und eine noch flexiblere Steuerung erlauben. Ferner zeigen wir Ihnen, wie Sie VMs ex- und importieren sowie Vorlagen erstellen. Damit erzeugen Sie quasi beliebig viele neue VMs auf Basis eines Abbilds. Im ersten Teil des Workshops widmen wir und den VMware-Tools.

Um sich am Server anzumelden, verwenden Sie in der Konsole die Tastenkombination "STRG+ALT+EINFG". Sie können die VMware-Tools auch über den Web-Client installieren, die Vorgehensweise dazu ist prinzipiell identisch zum vSphere-Client: Klicken Sie die VM mit der rechten Maustaste an und wählen Sie den Befehl "Gastbetriebssystem / VMware Tools" installieren.









Bild 1: Wählen Sie die benutzerdefinierte Installation der VMware-Tools aus, können Sie festlegen,

welche Komponenten installiert werden sollen.



Nachdem Sie die VMware-Tools installiert haben, startet der virtuelle Server einige Male neu und steht Ihnen anschließend zur Verfügung. Wenn Sie im vSphere-Client auf den Namen des virtuellen Servers auf der linken Seite klicken, erhalten Sie in der Mitte einige Registerkarten, mit denen Sie den Server verwalten. Auf der Registerkarte "Übersicht" sehen Sie den zugewiesenen Arbeitsspeicher, das Betriebssystem und den Ressourcenverbrauch. Außerdem erkennen Sie hier, ob die VMware-Tools installiert sind und in welcher Version. Handelt es sich dabei um die aktuelle Version, erhalten Sie auch diesen Hinweis.Die erfolgreiche Installation der Tools lesen Sie übrigens auch in der Übersicht im vSphere- oder im Web-Client ab. Außerdem legt der Installationsassistent eine neue Programmgruppe namens "VMware" an. Hierüber starten Sie zum Beispiel die VM-Statistikprotokollierung. Überprüfen Sie auf virtuellen Windows-Servern nach der Installation der VMware-Tools den Geräte-Manager, sollte für jedes virtuelle Hardware-Gerät ein passender Treiber installiert sein.Im vSphere-Client finden Sie beispielsweise auf der Registerkarte "Ressourcenteilung" nun alle virtuellen Server, die Sie erstellt haben und können deren Ressourcenzuteilung anpassen. Auf diese Weise legen Sie Grenzwerte und Mindestwerte für den Arbeitsspeicher oder die Prozessorlast für einzelne virtuelle Server fest. Damit alle Informationen und Einstellungen von VMs zur Verfügung stehen, sollten Sie darauf achten, dass die VMware-Tools auf allen virtuellen Servern installiert sind.