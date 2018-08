VMware-Tools installieren und VMs verschieben (2)

Die VMware-Tools stellen eine wichtige Grundlage für die Verwaltung von virtuellen Servern dar. Mit ihnen lassen sich die VMs deutlich einfacher und umfassender administrieren. Das gilt für die Optionen auf der grafischen Oberfläche genauso wie für Skripte, die sich nutzen lassen und eine noch flexiblere Steuerung erlauben. Ferner zeigen wir Ihnen, wie Sie VMs ex- und importieren sowie Vorlagen erstellen. Damit erzeugen Sie quasi beliebig viele neue VMs auf Basis eines Abbilds. In Teil 2 des Workshops erklären wir zunächst, wie Sie die VMware-Tools in der Befehlszeile nutzen und gehen dann auf das Veschieben und Klonen von virtuellen Maschinen ein.

Wer virtuelle Server effizient verwalten will, sollte sich gut mit den VMware-Tools vertraut machen.

VMware-Tools in der Befehlszeile nutzen

Standardmäßig werden die VMware-Tools auf Windows-Servern im Verzeichnis "C:\Programme\ VMware\ VMware Tools" installiert. Hier finden Sie auch das Tool "VmwareToolbox-Cmd.exe", mit dem Sie zum Beispiel Skripte für die Automatisierung von Einstellungen erzeugen. Die wichtigsten Optionen für dieses Tool sind "device", "disk", "help", "script", "stat", "timesync" und "upgrade". Um zum Beispiel die Zeitsynchronisierung auf einer VM zu beenden, verwenden Sie die Option "timesync disable". Mit der Option "timesync enable" aktivieren Sie die Zeitsynchronisierung wieder. Neben diesen beiden Optionen stehen natürlich noch zahlreiche weitere zur Verfügung. So rufen Sie zum Beispiel mit der Option "stat" Informationen ab. Dazu stehen weitere Optionen zur Verfügung, die Sie im Befehl einfach hinter "stat" mit eingeben.





Bild 3: Für VMs stehen im vSphere-Client und im Web-Client zahlreiche Optionen zur Steuerung zur Verfügung.

Im Verzeichnis der VMware-Tools liegen darüber hinaus einige Skript-Dateien, die ausgeführt werden, wenn das Betriebssystem angehalten oder gestartet wird. Sie haben die Möglichkeit, in den einzelnen Batch-Dateien eigene Befehle zu integrieren. Achten Sie dabei darauf, dass diese Dateien bei der Aktualisierung der VMware-Tools überschrieben werden und Ihre Änderungen damit verloren gehen. Sie sollten diese daher entweder vorher sichern oder eigene Skripte für den jeweiligen Status der VM hinterlegen. Möchten Sie beispielsweise eine Batch-Datei ausführen, wenn eine VM heruntergefahren wird, verwenden Sie folgende Befehle:

Vmwaretoolbox script shutdown enable Vmwaretoolbox script shutdown set Pfad und Name der Batch-Datei Den Status lassen Sie sich mit

Vmwaretoolboxcmd script shutdown current anzeigen. Auf dem gleichen Weg passen Sie auch die Skripte für das Pausieren (suspend) oder Wiederaufnehmen (resume) an. Auch hier steht die Option zum Deaktivieren zur Verfügung. Standardmäßig werden die VMware-Tools auf Windows-Servern im Verzeichnis "C:\Programme\ VMware\ VMware Tools" installiert. Hier finden Sie auch das Tool "VmwareToolbox-Cmd.exe", mit dem Sie zum Beispiel Skripte für die Automatisierung von Einstellungen erzeugen. Die wichtigsten Optionen für dieses Tool sind "device", "disk", "help", "script", "stat", "timesync" und "upgrade". Um zum Beispiel die Zeitsynchronisierung auf einer VM zu beenden, verwenden Sie die Option "timesync disable". Mit der Option "timesync enable" aktivieren Sie die Zeitsynchronisierung wieder. Neben diesen beiden Optionen stehen natürlich noch zahlreiche weitere zur Verfügung. So rufen Sie zum Beispiel mit der Option "stat" Informationen ab. Dazu stehen weitere Optionen zur Verfügung, die Sie im Befehl einfach hinter "stat" mit eingeben.Im Verzeichnis der VMware-Tools liegen darüber hinaus einige Skript-Dateien, die ausgeführt werden, wenn das Betriebssystem angehalten oder gestartet wird. Sie haben die Möglichkeit, in den einzelnen Batch-Dateien eigene Befehle zu integrieren. Achten Sie dabei darauf, dass diese Dateien bei der Aktualisierung der VMware-Tools überschrieben werden und Ihre Änderungen damit verloren gehen. Sie sollten diese daher entweder vorher sichern oder eigene Skripte für den jeweiligen Status der VM hinterlegen. Möchten Sie beispielsweise eine Batch-Datei ausführen, wenn eine VM heruntergefahren wird, verwenden Sie folgende Befehle:Den Status lassen Sie sich mitanzeigen. Auf dem gleichen Weg passen Sie auch die Skripte für das Pausieren (suspend) oder Wiederaufnehmen (resume) an. Auch hier steht die Option zum Deaktivieren zur Verfügung.