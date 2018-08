VMware-Tools installieren und VMs verschieben (3)

Die VMware-Tools stellen eine wichtige Grundlage für die Verwaltung von virtuellen Servern dar. Mit ihnen lassen sich die VMs deutlich einfacher und umfassender administrieren. Das gilt für die Optionen auf der grafischen Oberfläche genauso wie für Skripte, die sich nutzen lassen und eine noch flexiblere Steuerung erlauben. Ferner zeigen wir Ihnen, wie Sie VMs ex- und importieren sowie Vorlagen erstellen. Damit erzeugen Sie quasi beliebig viele neue VMs auf Basis eines Abbilds. Im dritten Teil des Workshops zeigen wir, wie Sie Vorlagen für VMs erstellen und wie Sie virtuelle Maschinen ex- und importieren.

Um eine Vorlage zu erstellen, sollte die VM am besten ausgeschaltet sein. Klicken Sie die entsprechende VM dann mit der rechten Maustaste an und wählen Sie den Menüpunkt "Klonen / in Vorlage klonen". Anschließend startet ein Assistent, genauso wie beim herkömmlichen Klonen. Geben Sie der Vorlage einen Namen, aus dem am besten auch hervorgeht, dass es sich um eine Vorlage handelt.Anschließend wählen Sie einen Cluster sowie die Hosts aus, auf denen Sie die Vorlage speichern möchten und wo sie zur Verfügung steht. Nach der Wahl eines Datenspeichers wird die Vorlage erstellt. Im Gegensatz zum herkömmlichen Klonen erschafft der Assistent aber keine neue VM, sondern integriert die Vorlage in den Assistenten zum Erstellen von neuen VMs im vCenter.Der Vorgang dauert eine Weile und Sie können Ihre Vorlagen jederzeit anpassen. Der Vorteil beim Erstellen einer Vorlage besteht darin, dass andere Administratoren die Vorlage nicht einfach als VM starten können, sondern auf Basis der Vorlage nur neue VMs erstellen können. Damit bleibt die Vorlage unverändert und wird nicht versehentlich überschrieben.Standardmäßig tauchen Vorlagen nicht in der Liste der VMs auf, wenn Sie sich im Web-Client in der Host-Ansicht befinden. Wechseln Sie zur Ansicht der VMs (das zweite Symbol im Web-Client), erscheinen die Vorlagen mit einem eigenen Symbol. Über das Kontextmenü der Vorlagen stehen Ihnen verschiedene Aktionen zur Verfügung. Sie können entweder eine neue VM auf Basis dieser Vorlage erstellen, die Vorlage in eine VM umwandeln oder eine Vorlage klonen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Vorlage in die vCenter-Bibliothek zu übernehmen. Dadurch steht diese im ganzen Rechenzentrum zur Verfügung.Benötigen Sie die Quell-VM nicht mehr, sondern nur noch die VM-Vorlage, wählen Sie über das Kontextmenü der VM den Befehl "Vorlage / In Vorlage konvertieren" aus. Dadurch wird die VM in eine Vorlage umgewandelt und steht anschließend nicht mehr als herkömmliche VM zur Verfügung.Möchten Sie eine Vorlage aktualisieren, um etwa Windows-Aktualisierung einzuspielen, Einstellungen zu ändern, Anwendungen zu installieren oder andere Anpassungen vorzunehmen, konvertieren Sie die Vorlage in eine VM zurück, starten Sie die VM und nehmen die Änderungen vor. Hat die VM den von Ihnen gewünschten Status erreicht, konvertieren Sie diese wieder in eine Vorlage. Dadurch aktualisieren Sie Ihre Vorlage immer wieder aufs Neue. Auch erzeugen Sie damit auf Basis von Vorlagen weitere Vorlagen, die über unterschiedliche Einstellungen und Konfigurationen verfügen.