So schaffen Unternehmen ein ganzheitliches Collaboration-System

Collaboration-Lösungen sind ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil eines jeden modernen Arbeitsplatzes. Die IT-Abteilung verliert hier jedoch allzu oft die Übersicht, welche Werkzeuge von welchen Abteilungen oder einzelnen Teams genutzt werden. Es erwächst ein fast nicht mehr zu überschauendes Nebenher. Manch ein Tool wurde nur wegen eines bestimmten Kunden installiert, ein anderes zwar abteilungsübergreifend eingeführt, wird tatsächlich aber kaum genutzt. Der Beitrag erklärt, wie Unternehmen ein ganzheitliches Collaboration-Ökosystem schaffen.

Bei der Einführung eines ganzheitlichen Collaboration-Systems spielt auch die Nutzerakzeptanz eine große Rolle.

Da immer mehr Menschen mobil arbeiten, steigt im Unternehmen der Bedarf an Lösungen für die Zusammenarbeit. Teams suchen nach Tools, mit denen sie die anstehenden Aufgaben erledigen können, mit oder ohne Unterstützung der IT-Abteilung. Angesichts der Vielfalt neuer Video-, Voice- und Chat-Technologien, die versprechen, bestimmte Probleme zu lösen, kann es schwierig sein, den Überblick über alle Collaboration-Tools zu behalten, die die Mitarbeiter verwenden. Dabei wäre es entscheidend herauszufinden, wo es Überschneidungen bei der Funktionalität und den Kosten der eingesetzten Collaboration-Tools gibt.



Collaboration-Wildwuchs in vielen Unternehmen

Doch in einer von Lifesize in Auftrag gegebenen Umfrage der IT-Community Spiceworks gaben 56 Prozent der befragten IT-Administratoren an, dass sie nicht wissen würden, wieviel ihr Unternehmen für Nutzungsgebühren und Lizenzen für die eingesetzten Collaboration-Tools bezahlt. Statt also zu versuchen, einen bunten Mix von einzelnen Werkzeugen zu managen, sollte die IT-Abteilung den Aufbau eines ganzheitlichen Collaboration-Ökosystems anstreben – das heißt eines Netzwerks von miteinander integrierten, interoperablen Tools, die jedem Mitarbeiter für die interne und externe Kommunikation zur Verfügung stehen.



Das Collaboration-Ökosystem sollte sorgfältig verknüpfte Elemente ohne Überschneidung von Technologien enthalten, und es muss zuverlässig, sicher und skalierbar sein. Nur dann ist eine Organisation in der Lage, einen wirklich vernetzten Arbeitsplatz zu realisieren, der lückenlose und effektive Kommunikation bietet. Mit den folgenden Maßnahmen können IT-Verantwortliche eine ungeordnete Sammlung von Collaboration-Tools in ein ganzheitliches Collaboration-Ökosystem verwandeln.