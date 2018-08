Grundlagen von KI und ML

Seit mehreren Monaten sind die Begriffe "künstliche Intelligenz" (KI) und "maschinelles Lernen" (ML) in aller Munde. Dabei scheint allerdings oft nicht so recht klar, was die Begriffe eigentlich bedeuten, worin sie sich unterscheiden und wie die heutigen Einsatzmöglichkeiten in der Praxis aussehen. Was sind die Ursprünge, wodurch grenzen sich die Begriffe ab und welche Prozesse stecken genau dahinter? Der Fachbeitrag wirft einen Blick hinter die Marketing-Kulissen.

Schachspielende Systeme stellten einen guten Teil der frühen KI-Forschung dar.

Ein Blick einige Jahrzehnte zurück in der Wissenschaftsgeschichte zeigt, wie die Begriffe "künstliche Intelligenz" (KI) und "maschinelles Lernen" (ML) entstanden sind und wie sich entsprechende Technologien weiterentwickelt haben.



Geburt und Evolution der maschinellen Intelligenz

1936 konstruierte der britische Mathematiker Alan Turing eine theoretische Maschine, die später als Modell für moderne digitale Computer dienen sollte und heute als Turing Machine, kurz TM, bekannt ist. Seine wichtigste Erkenntnis war, dass alles, was durch einen Algorithmus darstellbar war, auch von einer solchen Maschine berechnet werden konnte. Noch eindrucksvoller zeigte Turing auf, dass es möglich ist, eine Universal Turing Machine (UTM) zu konstruieren. Die UTM, mit einem gespeicherten Programm, war zum Teil die Inspiration für John von Neumanns Entwicklung einer Architektur für den ersten modernen digitalen Computer.



In dem 1950 erschienenen Artikel "Computing Machinery and Intelligence" beschrieb Turing seinen Test der maschinellen Intelligenz, der heute als Turing-Test bekannt ist. Turing kam zu dem Schluss, dass wenn sich die Antworten eines Computers nicht von den Antworten einer Person unterscheiden ließen, dieser Computer als "intelligent" zu betrachten sei. Dies ließe sich daran feststellen, wie gut die Maschine das Verhalten eines Menschen nachahmen und einen Beobachter dazu bringen kann, zu glauben, dass sie auch ein Mensch ist.



Turing war sicherlich der Geburtshelfer der maschinellen Intelligenz, der Begriff "künstliche Intelligenz" tauchte jedoch erst später auf. Der Fortschritt in der KI hat verschiedene Techniken kommen und gehen gesehen und verlief parallel zum wissenschaftlichen Interesse an neuronalen Netzen, das in bislang drei Wellen verlief.