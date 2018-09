Überwachung von vSphere mit vCenter (1)

Neben der Möglichkeit, die vSphere-Umgebung an professionelle Überwachungssysteme wie das System Center anzubinden, können Sie die einzelnen Objekte, Hosts und VMs auch direkt im vCenter verwalten und im Auge behalten. Das Einsehen der Betriebsdaten ist einfach und Alarme weisen Sie im Notfall auf Missstände hin, die den Betrieb der VMs beeinträchtigen können. So wissen Sie, ob Ihren VMs das Wasser bis zum Hals steht oder alles planmäßig läuft. Im ersten Teil des Workshops beschreiben wir den allgemeinen Umgang mit dem Web-Client in vSphere 6.0 und wie Sie damit Systemprotokolle anzeigen und exportieren.

So finden Sie auf der Registerkarte "Überwachen" im unteren Bereich diverse Schaltflächen, über die Sie unterschiedliche Informationen abrufen. Jedes Objekt, also vCenter, Datencenter, Cluster, Hosts, VMs oder virtuelle Switche, zeigen teilweise unterschiedliche Schaltflächen an.



Bessere Fehlersuche mit englischem Client

Standardmäßig verwendet der Web-Client die Anzeigesprache, die Sie im Browser als Standard definiert haben. Das ist in der Regel Deutsch und für die Verwaltung des Servers zwar einfacher, zur Überwachung und Fehlersuche jedoch nicht immer optimal. Vor allem wenn es darum geht, nach Fehlern im Internet zu recherchieren, kommen Sie mit englischen Fehlermeldungen einfach weiter. Damit Sie die englische Oberfläche nutzen können, genügt es, die Spracheinstellungen im Browser auf Englisch zu ändern.





Bild 1: Der vSphere-Web-Client informiert den Admin mit Alarmen, sollten Probleme in der Infrastruktur auftreten.

Nachdem Sie den Fehler recherchiert haben, können Sie die Sprache auch wieder auf Deutsch umstellen und dadurch wieder die gewohnte Oberfläche des Web-Clients nutzen. Die Spracheinstellungen finden Sie in Firefox beispielsweise in den Einstellungen unter dem Menüpunkt "Inhalt / Sprachen". Unter Umständen müssen Sie Deutsch als Sprache erst komplett entfernen, bevor der Browser den Web-Client in Englisch anzeigt.



