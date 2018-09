Überwachung von vSphere mit vCenter (2)

Neben der Möglichkeit, die vSphere-Umgebung an professionelle Überwachungssysteme wie das System Center anzubinden, können Sie die einzelnen Objekte, Hosts und VMs auch direkt im vCenter verwalten und im Auge behalten. Das Einsehen der Betriebsdaten ist einfach und Alarme weisen Sie im Notfall auf Missstände hin, die den Betrieb der VMs beeinträchtigen können. So wissen Sie, ob Ihren VMs das Wasser bis zum Hals steht oder alles planmäßig läuft. In Teil 2 des Workshops erklären wir unter anderem, wie Sie vSphere-Cluster überwachen und wie Sie für vSphere 6.0 Alarme im vCenter definieren.

Bei der Überwachung mit vCenter erhalten Sie eine Wasserstandsmeldung Ihrer vSphere-Umgebung.

vSphere-Cluster überwachen

Klicken Sie im Web-Client auf einen Cluster, überprüfen Sie über die Registerkarte "Überwachen" mittels zahlreicher Schaltflächen den Zustand des Clusters. Über die Schaltfläche "Probleme" erkennen Sie zunächst alle Probleme bezüglich der Konfiguration und des Betriebs eines Clusters. Die Leistung der verschiedenen Knoten sehen Sie wiederum über die Schaltfläche "Leistung". Mehr hierzu später in diesem Beitrag. Arbeiten Sie mit Hostprofilen, erkennen Sie über die Schaltfläche "Profil-Übereinstimmung", ob die Konfiguration des Clusters noch mit dem Hostprofil übereinstimmt. Auch die Aufgaben und Ereignisse des Clusters rufen Sie an dieser Stelle über eigene Schaltflächen auf. Arbeiten Sie mit Ressourcenreservierungen, lassen sich die reservierten Ressourcen sowie die jeweiligen VMs ebenfalls über eine eigene Schaltfläche mit der Bezeichnung "Ressourcenreservierung" anzeigen.



Auch vSphere DRS überwachen Sie über eine eigene Schaltfläche. Arbeiten Sie mit dem automatisierten Modus, ist diese Schaltfläche nicht so interessant, da vSphere die VMs automatisch auf andere Hosts migriert. Nutzen Sie aber den manuellen Modus, können Sie an dieser Stelle die hilfreiche Informationen zu vSphere DRS abrufen. So erhalten Sie in diesem Fenster Empfehlungen, welche VMs Sie auf andere Hosts verschieben sollten. Klicken Sie nach dem Markieren eines Clusters im Web-Client schließlich auf die Schaltfläche "Nutzung", sehen Sie den kompletten Verbrauch der Ressourcen aller Hosts im Cluster zusammengefasst.