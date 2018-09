Data Loss Prevention 4.0

Software für Data Loss Prevention am Endpunkt wurde lange verschmäht. Mit der DSGVO dreht sich der Wind jedoch. Produkte, die vor unerwünschtem Datenabfluss schützen, erleben einen regelrechten Boom. Dabei werden DLP-Lösungen nicht nur einfacher in der Handhabung, sondern auch technisch aufgerüstet. Der Artikel schildert unter anderem, wie die Integration neuer Suchverfahren zu neuartigen Funktionen führt und wie sich bisher nicht berücksichtigte Datenkategorien in den Schutz einbeziehen lassen.

Den ungewollten Abfluss von Daten gilt es im Unternehmen unter allen Umständen zu verhindern.

Desktoprechner sind Endpoints und als Schnittstelle zu den zentralen IT-Systemen im Unternehmen Einfallstore für Angreifer von außen wie von innen, denn sie sind Speicherort und Abflusspunkt für Daten. Neben der Abschottung nach außen mittels Firewalls muss am Arbeitsplatzrechner deshalb auch der Schutz der Informationen vor unerwünschtem Abfluss und nicht autorisierter Kenntnisnahme durch Innentäter sichergestellt sein. Beides gehört zu den Anforderungen, die Unternehmen für die Übereinstimmung mit der DSGVO "nach dem Stand der Technik" umsetzen müssen.



Im Hinblick auf die DSGVO müssen Unternehmen zudem gewährleisten, dass Betroffenenrechte wie das Recht auf Auskunft, Einschränkung der Verarbeitung, Berichtigung und Löschung der Daten nach Kapitel 3 der DSGVO in vollem Umfang umgesetzt werden. Werden beispielsweise Einschränkungen der Verarbeitung nicht beachtet oder bei einem Löschantrag nicht sämtliche Daten gelöscht, stellt dies einen Verstoß gegen die Verordnung dar, durch den sich das Unternehmen unmittelbar strafbar macht.



Wo Daten gespeichert werden

Grundsätzlich lassen sich Daten in strukturierter Form in den zentralen Systemen wie Datenbanken oder CRM- und ERP-Systemen finden. Allerdings können Mitarbeiter mit Zugriffsberechtigung auf die strukturierten Systeme Inhalte in der Regel exportieren, beispielsweise als TXT- oder CSV-Datei. Davon machen sie Gebrauch, wenn sie Daten für Berichte oder Präsentationen benötigen oder Dateien mit Kollegen oder Geschäftspartnern austauschen möchten. Dann wird ein ERP-oder CRM-Export als sogenannte unstrukturierte Datei lokal oder in einem Cloudspeicher wie Dropbox, OneDrive, iCloud, Google Drive abgelegt. Zusätzlich werden häufig Dateien wie eingehende Bewerbungen oder Kundendaten lokal auf dem Desktop gespeichert.