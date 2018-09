Die DSGVO und Access Governance

Welcher Mitarbeiter hat Zugriff auf welche Benutzerkonten? Darf er diese Berechtigung überhaupt haben? In der komplexen IT-Landschaft eines Unternehmens den Überblick über sämtliche Zugriffsrechte zu behalten, ist für viele Verantwortliche eine zeitaufwendige Herausforderung. Zudem besteht durch die Datenschutz-Grundverordnung eine erhöhte Dokumentations- und Nachweispflicht. Wie unser Fachartikel zeigt, schafft eine DSGVO-konforme Access-Governance-Lösung hier Abhilfe und bringt Transparenz in die firmeninternen Rechtestrukturen.

Welcher Nutzer wo welche Berechtigungen hat, sollte sich im Idealfall auf Knopfdruck feststellen lassen.

Seit der Gültigkeit der DSGVO sind Unternehmen dazu verpflichtet, die Zugriffsrechte ihrer Mitarbeiter kontinuierlich zu überprüfen bzw. den aktuellen Status im Blick zu haben. Doch die Verwaltung ist für viele IT-Administratoren ein großes Problem. Sie sind für viele verschiedene Systeme verantwortlich, die mit oft ganz eigenen Benutzerverwaltungen und Tools die Rechteverwaltung im Eigenmanagement nahezu unmöglich machen. Zusätzlich erschweren komplexe Systeme wie Cloudanwendungen eine effiziente Kontrolle der Zugriffsrechte.



Fragen, wie etwa welcher Mitarbeiter Zugriff hat auf vorhandene Benutzerkonten und ob diese Profile noch aktiv sind, müssen im Unternehmen eigentlich sofort zu beantworten sein. Lässt das die aktuelle Organisation nicht zu, dann heißt es handeln. Aber wie gehen IT-Verantwortliche am besten vor? Hier mit einfachen Bordmitteln wie Word und Excel den Überblick zu behalten und Transparenz über sämtliche Rechtestrukturen zu bringen, nimmt viel Zeit in Anspruch und verursacht zudem hohe Kosten.



Außerdem besteht eine erhöhte Dokumentations- und Nachweispflicht. Unternehmen müssen ihre Datenverarbeitungsprozesse ausführlich protokollieren. Sie müssen nachweisen können, dass die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten datenschutzkonform erfolgt. Bei Nichteinhaltung der Anforderungen der DSGVO drohen Unternehmen hohe Strafen.



Verwaltung der Zugriffsrechte leicht gemacht

Eine DSGVO-konforme Access-Governance-Software schafft hier Abhilfe und bringt Transparenz über die Rechtestrukturen im Unternehmen. Sie sammelt und dokumentiert kontinuierlich alle Informationen über die Zugriffsrechte der Mitarbeiter aus sämtlichen Systemen der firmeninternen IT-Landschaft. Der IT-Administrator erhält auf Knopfdruck einen exakten Überblick und wird bei Änderungen oder Abweichungen in der Berechtigungsvergabe umgehend benachrichtigt. So kann er eventuelle Unstimmigkeiten schnell beheben.



Was soll ein Mitarbeiter in seiner entsprechenden Position für Rechte erhalten? Mit Hilfe einer geeigneten Access Governance-Software kann der IT-Administrator verschiedenen Personen in unterschiedlichen Positionen bestimmte Rollen zuordnen. So ist er außerdem in der Lage, Berechtigungsvorlagen (Schablonen) zu erstellen, die er für zukünftige Mitarbeiter in der gleichen Position einfach übertragen kann. So lässt sich schnell überprüfen, ob die Person bereits die richtigen Berechtigungen besitzt.