Ein externer Zugriff auf interne Firmenanwendungen ist heute ein Standard und nichts Besonderes mehr. Doch stimmt das wirklich? Ist es nicht vielmehr so, dass in den allermeisten Fällen ein Systemadministrator nach den Vorgaben der Firmen-IT die externen Zugriffe auf das Firmennetzwerk einrichtet und verwaltet? REDDOXX SimplexGate ermöglicht ein einfaches und sicheres Zugriffsmanagement.

In Sachen Zugriffsverwaltung ist nämlich in aller Regel ein umfangreiches IT-Knowhow nötig, denn Einstellungen an der Firmen-Firewall sind nicht unbedingt für jeden selbsterklärend. Doch viele Einzelunternehmen, Kleinbetriebe und Agenturen verfügen nicht über dieses nötige IT-Knowhow und verzichten oft aus Kostengründen auf diesen besonders wichtigen Service. Genau hier setzt SimplexGate als Cloud-basierendes Zugriffsmanagement an und bietet durch einfache Installation, die in wenigen Minuten ohne Expertenwissen abgeschlossen ist, Zugriffssicherheit und ein Zertifikatsmanagement, das ansonsten nur ein hochpreisiges Access-Management aufweist.





Funktionsweise von REDDOXX SimplexGate





Sicher und ganz einfach von extern zugreifen

Hinter REDDOXX SimplexGate verbirgt sich eine zentrale Cloud-Anwendung, die auf Servern an verschiedenen Standorten in Deutschland ausfallsicher betrieben wird. Nachdem die Registrierung in der REDDOXX-Cloud erfolgte und mit einfachen Schritten auf dem Firmenrechner oder einem Firmenserver das SimplexGate Gateway installiert wurde, erfolgt die Konfiguration der freizugebenden Webanwendungen in der REDDOXX-Cloud.













Über einen eigenen Web-Desktop sieht jeder Mitarbeiter die ihm freigegebenen Anwendungen und kann mit einem Klick über einen PC, ein Notebook, ein Tablet oder ein anderes mobiles Gerät direkt auf diese Applikationen zugreifen. Für besonders sensible Anwendungen steht optional eine 2-Faktor-Authentifizierung zur Verfügung, wobei hier der Benutzer ausschließlich über seine nur ihm bekannten Login-Daten und einen nur ihm zugänglichen Token (One-Time-Passwörter auf dem Mobiltelefon) einen Zugriff auf die Firmenressourcen erhält.Den Anforderungen der Anwender entsprechend, bietet REDDOXX SimplexGate eine zuverlässige und sichere Datenverbindung zu den Web-basierenden Unternehmensanwendungen. REDDOXX SimplexGate stellt hier über das SimplexGate Gateway eine sichere VPN-Verbindung zum Firmennetzwerk her und gewährt den berechtigten Benutzern über SSL/TLS-Zertifikate einen geschützten Zugriff. Die Verwaltung und Aktualisierung der nötigen Zertifikate übernimmt REDDOXX SimplexGate automatisch und rundet somit das Access-Management ab.REDDOXX SimplexGate bietet den direkten und unkomplizierten externen Zugriff beispielsweise auf die Warenwirtschaft, die Finanzbuchhaltung, das CRM-System oder GroupWare-Anwendungen, wie Outlook, Exchange, Lotus Notes oder Kerio. Selbstverständlich können auch E-Mails über ActiveSync mit dem Smartphone synchronisiert werden.