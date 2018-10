Server in VMs konvertieren und Hyper-V-Umgebungen virtualisieren (1)

VMware stellt zur Migration physischer Server in virtuelle Maschinen den kostenlosen vCenter Converter zur Verfügung. Das Tool funktioniert mit Windows-Servern, lässt sich aber auch problemlos für Linux-Server einsetzen. Darüber hinaus beherrscht VMware Converter Festplattenformate von verschiedenen Virtualisierungsherstellern. Nicht zuletzt können Sie zu Testzwecken Hyper-V und Windows Server 2016 in vSphere virtualisieren. Wie das geht, zeigt dieser Beitrag. Im ersten Teil der Workshopserie gehen wir auf die Konvertierung ein.

Bei der Virtualisierung ist nicht immer alles das, wonach es auf den ersten Blick aussieht.

Beginnen wir den Beitrag mit dem Migrieren bestehender Server in vSphere, bevor wir uns anschließend mögliche Testumgebungen mit Hyper-V und Windows Server 2016 anschauen. Bevor Sie die Konvertierung einer physischen VM planen, sollten Sie sich überlegen, ob diese überhaupt notwendig ist. Teilweise kann es sinnvoller und einfacher sein, den Server in einer VM neu zu installieren. Vor allem bei der Konvertierung von Domänencontrollern (DC) sollten Sie vorsichtig sein. Denn bei der Konvertierung wird auch die Datenbank des Active Directory berücksichtigt. Hier kann es zu großen Problemen kommen. Grundsätzlich ist es in einem solchen Fall besser, einen neuen DC in einer VM aufzusetzen und in die Umgebung einzubinden.



Grundsätzlich lassen sich aktuelle Windows-Systeme wie Windows Server 2012/ 2012 R2 mit dem vCenter Converter problemlos konvertieren. Auch Windows Server 2003 und 2008 können Sie mit dem Converter problemlos zu einer vSphere-VM umwandeln.



vCenter Converter installieren

Der erste Schritt für die Migration über vCenter Converter [1] besteht darin, das Tool herunterzuladen und auf einem virtuellen Server oder einem PC zu installieren. Die Software benötigt keine Integration in vSphere und muss auch generell zunächst nicht mit vCenter kommunizieren können. Erst wenn Sie eine Migration durchführen, richten Sie die entsprechende Verbindung ein. Die Installation und Einrichtung von vCenter Converter erfolgt dennoch unabhängig von vCenter und Ihrer vSphere-Umgebung. Achten Sie darauf, auf der VMware-Seite immer die aktuellste Version des Converters herunterzuladen.



Sie können den vCenter Converter auch auf dem physischen Computer installieren, den Sie in eine VM konvertieren möchten. Dabei ist es wichtig, dass der Converter-Agent mit installiert wird. Dieser verbindet sich mit dem lokalen Betriebssystem und kann die entsprechenden Informationen in eine VM konvertieren.



Das Tool beherrscht zudem die Sicherungsformate zahlreicher Hersteller. Sie können etwa Images von Acronis oder Symantec genauso verwenden wie virtuelle Server auf Basis von Hyper-V. In größeren Umgebungen haben Sie zudem die Möglichkeit, vCenter Converter als Server-Lösung auf einem Server zu betreiben. In diesem Fall installieren Sie nur den Server-Teil. Auf Arbeitsstationen greifen Sie dann über den Client und Port 9089 auf den Converter zu.