Server in VMs konvertieren und Hyper-V-Umgebungen virtualisieren (2)

VMware stellt zur Migration physischer Server in virtuelle Maschinen den kostenlosen vCenter Converter zur Verfügung. Das Tool funktioniert mit Windows-Servern, lässt sich aber auch problemlos für Linux-Server einsetzen. Darüber hinaus beherrscht VMware Converter Festplattenformate von verschiedenen Virtualisierungsherstellern. Nicht zuletzt können Sie zu Testzwecken Hyper-V und Windows Server 2016 in vSphere virtualisieren. Wie Letzteres funktioniert, zeigt der zweite Teil der Workshopserie.

hypervisor.cpuid.v0= "False"

vhv.enable= "True"

guestOS = "winhyperv"



Um Hyper-V auf Basis von Windows Server 2012 R2 oder 2016 zu installieren, müssen Sie zuvor die Konfigurationsdatei des virtuellen Servers anpassen. Dazu laden Sie sich die Datei mit dem Datenspeicherbrowser auf einen PC herunter und öffnen mit dem Editor oder WordPad. Fügen Sie am Ende der Konfigurationsdatei die beiden folgenden Zeilen hinzu:Danach klicken Sie die VM im vSphere-Client mit der rechten Maustaste an und wählen die Option "Aus Bestandsliste entfernen". Dadurch wird der Server zwar vom Host getrennt, aber die Festplattendateien sowie die Konfigurationsdatei bleiben erhalten. Laden Sie anschließend die von Ihnen angepasste Konfigurationsdatei wieder in den Datenspeicher im Ordner der VM. Nach dem Upload klicken Sie die Datei mit der rechten Maustaste an und wählen die Option "Zur Bestandsliste hinzufügen". Nun startet ein Assistent, über den Sie auswählen, zu welchem Host Sie die VM hinzufügen möchten. Anschließend sollte die VM wieder zur Verfügung stehen. Starten Sie den Server neu, sollte dieser das Betriebssystem ohne Fehler starten. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Hyper-V auf dem Server zu installieren, genauso wie auf einem physischen Host. An dieser Stelle sollten Sie aber noch keine virtuellen Switche einrichten. Bevor der Netzwerkadapter funktioniert, müssen auf dem virtuellen Hyper-V-Host zuerst die VMware-Tools vorhanden sein.Funktioniert die Installation auf Basis dieser angepassten Konfigurationsdateien nicht, passen Sie die Datei mit dem nachfolgenden Eintrag zusätzlich an:Diese Änderung ist aber selten notwendig. Lässt sich Hyper-V auf der aktuellen Hardware nicht virtualisieren, ist es meistens besser, eine andere Hardware zu testen.Damit der Hyper-V-Server mit dem Netzwerk kommunizieren kann, ist es teilweise notwendig, in den Sicherheitseinstellungen der virtuellen Switche den Promiscuous-Modus auf "Akzeptieren" zu setzen. Durch diese Einstellung akzeptiert der virtuelle Switch auch Datenverkehr, der nicht für den Virtualisierungshosts vorgesehen war. Ohne diese Änderung kann es passieren, dass Sie zwar Hyper-V installieren können, aber die VMs, die Sie auf Basis des virtuellen Hyper-V-Hosts installieren, keinen Zugriff auf das Netzwerk erhalten.