Informationsmanagement und Dokumentenlenkung

Um Resultate gemeinsamer Arbeit in einem Dokument übersichtlich zu vereinen, gibt es zeitgemäße Ansätze. Für effizientes Teamwork und moderne Führungsstrukturen bewirkt softwaregestütztes Dokumentenmanagement mehr als nur Wandel in Ordnerstrukturen. Die Suche nach finalen Dokumenten in unübersichtlichen Ordnern entfällt. Im Workflow hilft eine Software, mit der von verschiedenen Computern an einer einzigen Version gearbeitet werden kann. Der Fachartikel zeigt, was solch eine Lösung können muss.

So wie hier sollte das Dokumenten- und Informationsmanagement im Unternehmen nicht ablaufen.

Nichts ist im Arbeitsalltag wichtiger als effizientes Teamwork. Und nichts birgt ein höheres Innovationspotential als gemeinschaftliche Ideenfindung. Aber dafür müssen alle digitalen Fäden zusammen laufen, im Idealfall in einem Dokument. Ansonsten bleibt der Workflow auf der Strecke – und manchmal auch die beste Idee. Die passende Lösung zum softwaregestützten Dokumentenmanagement ermöglicht Fachabteilungen stets den Überblick über alle Änderungen und sichert den Zugriff auf die aktuellste Version – ohne dass ein Eingreifen des Administrators nötig wird.



Ein Dokument muss für seine Überarbeitung verschiedene Prüf- und Freigabeschritte durchlaufen bis eine neue Version gültig ist. Wer kennt ihn nicht, den Wahnsinn auf dem Büroserver: Auf der Suche nach dem finalen Dokument zu einem bestimmten Thema muss sich der Nutzer erst durch einen unübersichtlichen Ordnerdschungel kämpfen, vorbei an verwaisten Pfaden und verwitterten Spuren von Vorgängern, bis das gesuchte Objekt schließlich in Sichtweite ist und die Auswahl der richtigen Version beginnen kann. Der IT-Administrator hat mit einer Lösung zum softwaregestützten Dokumentenmanagement kaum Mehraufwand. Fachabteilungen können Rechteverwaltung selbst aus fachlicher Sicht übernehmen.



Software kann Chaos beseitigen

Zig Versionen eines Dokuments erschweren oft den Arbeitsalltag. Was häufig dabei auf der Strecke bleibt: Ideen oder Informationen, die sich auf verschiedene Versionen verteilen. Software kann hier Chaos verhindern und den Zugriff nur auf die aktuellste Version möglich machen. Zu beachten ist: Der Freigabeprozess muss definiert sein, damit eine Software ihre Wirkung entfalten kann. Wer ist an der Bearbeitung beteiligt, wer bestimmt, was die finale Version ist und wer gibt sie schließlich frei.



Schon hier setzt die richtige Software an und unterstützt bei der Rechtevergabe, personen- oder rollenbasiert. Sprich, es wird allen Vertriebsmitarbeitern gestattet, das Dokument zu bearbeiten, die Freigabe obliegt aber dem Teamleiter. Der nächste Schritt in der Dokumentenlenkung ist, es zu regeln, wer im Unternehmen mitbekommen muss, dass eine neue Version vorliegt. Auch das lässt sich rollenbasiert steuern, damit etwa bei einem Wechsel der Mitarbeiter die Informationen an die zuständige Person gelangt.