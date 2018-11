Lizenzmodelle von Windows 10 und Windows Server 2016 (1)

Die größte Neuerung in der Windows-Lizenzierung ist "Windows-as-a-Service". Damit ist vor allem gemeint, dass es in Zukunft keine neue Hauptversion von Windows geben wird, sondern Windows 10 das letzte neue Windows sein wird. Doch das Betriebssystem steht – genau wie Windows Server 2016 – wie gewohnt in verschiedenen Ausprägungen und Leistungsumfängen bereit. Es lohnt sich daher, genau zu recherchieren, welche Edition in welcher Lizenzvariante eingesetzt werden soll. Im ersten Teil der Serie geht es um Volumenlizenzen und wie Sie Windows 10 Home im Business einsetzen.

Schau genau! Bei der Lizenzierung von Windows 10 und Windows Server 2016 gilt es, Kostenfallen zu vermeiden.

In Sachen Lizenzierung geht Microsoft mit seinen neuen Betriebssystemen teilweise neue Wege, um die Verbreitung zu verbessern. Windows 10 Enterprise, die Windows-Version mit den meisten Funktionen, kann auch von kleineren Unternehmen günstig abonniert werden. Die Preise variieren natürlich und hängen vom eingesetzten Lizenztyp und Anzahl der lizenzierten Systeme ab – die genauen Daten bringen Sie bei Microsoft oder einem Lizenzierungspartner in Erfahrung. Microsoft strebt dauerhaft eine Bündelung mit Diensten wie Office 365, Microsoft Azure und Dynamics an. Abonnieren Unternehmen also Windows 10 Enterprise, erhalten sie auch gleich zukünftige Updates dazu. Das Update wird in Zukunft direkt in die Betriebssystem-Installationsdateien integriert. Wer also früh Windows 10 lizenzierte, erhielt etwa automatisch das Anniversary Update.



Parallel zum Abonnement von Windows 10 Enterprise will Microsoft die Surface Tablets/Notebooks zur Miete anbieten. Zusammen mit den neuesten Updates und der Mietoption von Windows 10 Enterprise können also auch kleinere Firmen auf moderne Hardware und die neuste Version von Windows 10 Enterprise setzen. Windows 10 Enterprise bietet einige Funktionen, die Windows 10 Home und Pro fehlen. Beispiele dafür sind DirectAccess, BranchCache oder AppLocker sowie die Unterstützung für App-V und UE-V ab dem Anniversary Update. Es lohnt sich also auch für kleinere Unternehmen, auf die größeren Editionen von Windows 10 zurückzugreifen.



Microsoft bietet für Unternehmenskunden mit Volumenlizenzierung die Möglichkeit, Produktschlüssel zu erhalten [1] sowie weitere Informationen zur Lizenzierung. Gibt es Probleme bei der Aktivierung von Windows 10, kann das Activation Center [2] weiterhelfen. Vor allem bei einem Umstieg von Windows 8/8.1 zu Windows 10 kann es teilweise zu Problemen bei der Aktivierung kommen.