NVMe verändert das Rechenzentrum

Mit der Spezifikation Non-Volatile Memory Express (NVMe) gibt es eine neue Methode, um auf Solid-State-Laufwerke über einen PCIe-Bus zuzugreifen. Dank der Leistungsvorteile und der niedrigen Latenzen im Vergleich zu älteren Protokollen wird ihre Verbreitung in den nächsten Jahren exponentiell wachsen. NVMe-fähige Speicherinfrastrukturen finden auch in anderen Bereichen der Rechenzentren Einsatz, die früher durch ältere Festplatten und SSDs bedient wurden. Der Artikel gibt einen Überblick zur Spezifikation und schildert, warum sie das Rechenzentrum verändern wird.





Software-Stack für SATA- und SAS-SSDs im Vergleich zu PCIe-SSDs.

NVMe gilt als Grundbaustein für Rechenzentren der nächsten Generation. Um diese Entwicklung zu verstehen, blicken wir zunächst zurück und untersuchen einige neue Anwendungsanforderungen, die durch dieses Protokoll verändert werden. In den letzten Jahrzehnten folgte die Datenspeicherung einem ähnlichen Modell wie die Datenberechnung, das aus einer zentralen Mainframe-Architektur hervorging und sich zu einer Distributed-Client/Server-Architektur entwickelte.Danach kehrte sie zu einer zentralen, auf Virtualisierung basierenden Architektur zurück und dann wieder zu einer Distributed-Architektur, aufbauend auf Web- und Cloud-basierten Anwendungen. Speichertechnologien wiederum schwankten zwischen direkt angeschlossenen Medien und verteilten Storage Area Networks (SANs), bei denen parallele und serielle Schnittstellen die Daten physisch zwischen CPU und Speichermedium mithilfe von SCSI-Befehlssätzen und SATA/SAS-Protokollen bewegen.Mit dem Aufkommen von Flash-basierten SSDs setzten Hersteller und Unternehmen zunächst weiterhin auf ältere SATA/SAS-Protokolle, da diese praxiserprobt, kompatibel und nahtlos in bestehende Systeme integriert waren. Trotz niedrigerer Durchsatzleistung und höherer Latenz hat sich im Laufe der Zeit SATA als der gängigste und kostengünstigste Schnittstellenstandard herauskristallisiert. Diese Latenzen sind bei Festplatten hinnehmbar, da die magnetische Aufzeichnung Rotationen erfordert und dadurch ohnehin Suchzeiten entstehen. Bei Flash-basierten SSDs, die Speicherzellen verwenden (und keine Festplattenrotationen und Suchvorgänge), sind SATA-Verzögerungen hingegen inakzeptabel. Letztendlich war das SATA-Protokoll zu langsam, um es in Flash-basierten Speichersystemen zu implementieren und die Vorteile von SSDs voll auszuschöpfen.Diese SATA-Einschränkungen machten PCI Express (PCIe) zur nächsten logischen Schnittstelle für Speichermedien. Es basierte ebenfalls auf dem für SATA/SAS-Schnittstellen entwickelten SCSI-Software-Stack. Mit PCIe-Slots, die direkt mit der CPU verbunden sind (was einen speicherähnlichen Zugriff ermöglicht) und einem viel kleineren Software-Stack, der darauf läuft (Bild), reduziert die PCIe-Schnittstelle die Datenübertragungs-Latenzzeiten und erhöht die Bandbreite im Vergleich zu herkömmlichen SATA/SAS-Schnittstellen. Obwohl die PCIe-Schnittstelle ein Schritt in die richtige Richtung war, benötigte jede SSD einen eigenen proprietären Treiber, was aufgrund fehlender Standardisierung und zusätzlicher Komplexität sowie Inkompatibilitäten mehr Entwicklungsarbeit für SSD-Anbieter bedeutete.