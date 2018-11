IAIT-Test: NetMotion Mobile Operational Intelligence-Plattform

Die zunehmende Nutzung mobiler Endgeräte stellt die IT-Abteilung vor neue Herausforderungen: Die Endanwender müssen nicht nur einen zuverlässigen und sicheren Weg haben, auf die IT-Ressourcen ihres Unternehmens zuzugreifen, sondern es ist auch erforderlich, dass die Leistung des Netzes sichergestellt wird. Von genauso großer Bedeutung: Das Vorhandensein einer Visibility-Lösung, die klarstellt, welche Komponenten bei wem zum Einsatz kommen und welche Nutzungstrends sich entwickeln. Abgesehen davon werden auch umfassende Werkzeuge zum Datenmanagement und zur Kostenkontrolle immer unverzichtbarer. Diese Thematik deckt NetMotion mit seiner Mobile Operational Intelligence-Plattform ab. IAIT hat sich im Testlabor angesehen, was diese Lösung an Besonderheiten bietet.

Der Testschwerpunkt liegt stattdessen auf den Network Visibility-, Performance Management-, Inventory- und Cost Control-Funktionen. Eine besonders interessante Komponente der Mobile Operational Intelligence-Plattform ist ohne Zweifel die eben genannte Mobile Network Visibility. Die IT-Abteilungen sind heutzutage gezwungen, ihre geschäftskritischen Anwendungen über ständig wechselnde Netzwerkverbindungen unterschiedlicher Qualität auszuliefern und haben dabei keinen Einblick in die Leistung der einzelnen Netze und in den Einfluss, den diese Leistung auf die Anwendungs-Performance hat. NetMotion umgeht dieses Problem dadurch, dass die Leistungsdaten auf den Endgeräten selbst erhoben und von diesen an einen zentralen Analyse-Server zur Auswertung geschickt werden.

Im Test installierten wir die drei Server auf diversen Windows-Servern in unserem Testlabor und konfigurierten sie so, dass eine VPN-Verbindung in unser Netz verfügbar wurde und dass die einzelnen Server miteinander kommunizieren konnten. Anschließend banden wir diverse Clients unter Android, iOS und Windows in unsere Umgebung ein und verwendeten sie im normalen täglichen Betrieb. Nachdem sie etliche Daten gesammelt hatten, nahmen wir die Dashboards, die Analyse-Funktionen, die Reports und die Diagnose-Features der NetMotion-Lösung unter die Lupe.









Bild 2: Mobile IQ bietet unter anderem eine Übersicht darüber, welche Benutzer welche Geräte verwenden.













Konkret besteht die NetMotion Mobile Operational Intelligence-Plattform auf Server-Seite aus drei Komponenten, dem Mobility Server, dem Diagnostics Server und dem Mobile IQ Server. Der Mobility Server stellt das eigentliche VPN mit seinen Verbindungs- und Kompressionsfunktionen bereit. Der Diagnostics Server konzentriert sich auf das Trouble-Shooting von Verbindungsproblemen und überwacht den Health-Status des Netzwerks. Er erhält seine Informationen wie bereits angesprochen durch die auf den Client-Systemen installierten Diagnostics-Clients. Am interessantesten ist der Mobile IQ Server, der die Daten des Mobility- und des Diagnostics-Servers an einer zentralen Stelle zusammenführt und den Administratoren mit seinen Dashboards sowie seinen Analyse- und Visualisierungsfunktionen den kompletten Überblick über die gesamte mobile Infrastruktur bietet.Nachdem unsere Umgebung zufriedenstellend lief, arbeiteten wir erst einmal lokal mit der Lösung und griffen später zusätzlich remote auf eine Testumgebung des Herstellers zu, da diese im Gegensatz zu unserer Installation über mehrere Tausend Anwender verfügte und sich deshalb besser eignete, die Leistungsfähigkeit einiger der Analysewerkzeuge unter Beweis zu stellen.