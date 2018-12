Windows-Server-Container (2)

Neben Nano Server gehören Windows-Server-Container als Docker-Implementierung zu den wichtigsten Neuerungen in Windows Server 2016. Sie ermöglichen den einfachen und ressourcenschonenden Betrieb von Anwendungen und Webdiensten aller Art. Wir zeigen Ihnen, welche Arten von Containern es unter Windows Server 2016 gibt und mit welchen Werkzeugen sich diese verwalten lassen. Im zweiten Teil des Workshops beschäftigen wir uns damit, wie Sie Container in der PowerShell verwalten, Container-Hosts aufsetzen und wie sich damit zum Beispiel ein Webserver im Container realisieren lässt.

Container in der PowerShell verwalten

Container verwalten Sie recht einfach über die PowerShell. Das gilt auch für lokale Installationen von Container-Hosts. Mit dem Befehl powershell starten Sie in der Befehlszeile eine neue PowerShell-Sitzung. Alle Befehle für Verwaltung von Containern zeigen Sie mit dem Kommando get-command -Module Containers an. Die wichtigsten Cmdlets sind Get-Container, New-Container und Start-Container. Mit StopContainer halten Sie einen Container an.

Container bauen auf Images auf. Um sich alle Container-Images anzeigen zu lassen, die auf dem Container-Host zur Verfügung stehen, verwenden Sie das Cmdlet Get-ContainerImage$. Nach der Installation gibt es auf einem Container-Host zunächst kein Image. Das müssen Sie erst erzeugen. Get-ContainerHost zeigt Informationen zum Host an, inklusive des Pfads zu seinen Images. Images laden Sie mit dem Befehl Install-PackageProvider ContainerImage -Force nach.





Bild 1: In der PowerShell stehen zahlreiche Befehle für die Verwaltung von Containern zur Verfügung.







New-Container -Name "Containertest" -ContainerImageName WindowsServerCore

Enter-PSSession -ContainerId ID –RunAsAdministrator

New-Container -Name "Container1" -ContainerImageName WindowsServerCore -SwitchName "Virtual Switch"

Invoke-Command -ContainerId ID -RunAsAdministrator -ScriptBlock { Befehl } –RunAsAdministrator

Invoke-Command -ContainerId b2f55c8c-28d7-4c0c-ab2b9ee62c9ae6ea -RunAsAdministrator -ScriptBlock { ipconfig } –RunAsAdministrator

Sie können auch aus bereits installierten Containern ein Image für weitere Container erstellen, ähnlich wie die Vorlagen in VMware vSphere oder System Center Virtual Machine Manager. Etablieren Sie auf Basis dieses Images weitere Container, erhalten diese automatisch alle Anpassungen und Einstellungen des ursprünglichen Containers, der als Basis für das Image dient. Das ist einer der Vorteile der Container-Technologie: Sie können sehr schnell Container bereitstellen. Die Vorgehensweise dazu ist sehr einfach. Einen neuen Standard-Container erstellen Sie zum Beispiel mitUm den erstellten Container zu starten, verwenden Sie in diesem Beispiel den Befehlin der PowerShell. Der Status ist in der PowerShell zu sehen. Nachdem der Container gestartet ist, können Sie eine PowerShell-Sitzung öffnen, und sich mit dem Container verbinden. Dadurch verwalten Sie auch Einstellungen und Serverdienste im Container. Für den Verbindungsaufbau benötigen Sie die ID des Containers. Diese zeigen Sie zum Beispiel mitan.Für den Verbindungsaufbau nutzen Sie dann den Befehl. Zusammen mit der Container-ID sowie der Option "RunAsAdministrator" bauen Sie eine Verbindung auf. Der Container hat eine eigene IP-Adresse erhalten, damit er mit dem Netzwerk und dem Internet kommunizieren kann. Die Syntax des Befehls sieht folgendermaßen aus:Befehle, die Sie hier eingeben, werden im Container durchgeführt. Mitverlassen Sie die Sitzung im Container und arbeiten wieder mit dem eigentlichen Container-Host. Bei der Erstellung neuer Container spielen auch die virtuellen Switche auf dem Host eine Rolle. Diese zeigen Sie in der PowerShell mitan. Container verbinden sich über die virtuellen Switche mit dem Netzwerk. Den Namen der virtuellen Switche geben Sie bei der Erstellung des Containers mit an:Eine Liste aller Container erhalten Sie auch über. Um den Container zu starten, verwenden Sie beispielsweise den Befehl. Die Verwaltung von Containern nehmen Sie in der PowerShell vor. Dazu nutzen Sie entweder das Invoke-Kommando oder öffnen direkt eine PowerShell-Sitzung für den Container. Innerhalb der PowerShell-Sitzung auf dem Container stehen die Cmdlets zur Administration von Windows Server 2016 zur Verfügung, auch die Befehle zur Verwaltung in der Befehlszeile.Sie können in Containern auch Sitzungen unterbrechen und erneut aufzubauen. Bei unterbrochenen Sitzungen laufen die Cmdlets in der Sitzung weiter. Dazu nutzen Sie die CmdletsundWollen Sie von einer lokalen PowerShell-Sitzung über das Netzwerk Programme auf einem Container starten, greifen Sie auf diesen Befehl zurück:Ein Beispiel für die Ausführung ist: