Windows-Server-Container (3)

Neben Nano Server gehören Windows-Server-Container als Docker-Implementierung zu den wichtigsten Neuerungen in Windows Server 2016. Sie ermöglichen den einfachen und ressourcenschonenden Betrieb von Anwendungen und Webdiensten aller Art. Wir zeigen Ihnen, welche Arten von Containern es unter Windows Server 2016 gibt und mit welchen Werkzeugen sich diese verwalten lassen. Im dritten Teil des Workshops geht es darum, welche Rolle Container in Azure spielen und wie es um Hyper-V-Container in Windows Server 2016 bestellt ist. Außerdem widmen wir uns der Frage nach der Kompatibilität und dem Parallelbetrieb von Containern.

Leinen los: Windows-Server-Container gehörten als Docker-Implementierung zu den wichtigsten Neuerungen in Windows Server 2016.

Container-as-a-Service in Azure Microsoft bietet zusätzlich zu Windows Server 2016 auch in Microsoft Azure Funktionen, um Container auf Basis von Docker zu erstellen und zu verwalten. Der Dienst greift auf das Container-Management und die Bereitstellungsdienste von Docker zu, ist aber von der Firewall in Microsoft Azure geschützt. Sie können Container in der Cloud mit Containern in Windows Server 2016 verbinden.

Das Docker Datacenter (DDC) ist eine Container-Administrationssoftware für Docker-Container, geschrieben von den Docker-Entwicklern. Das DDC bietet eine zentrale Kontrolle über alle Docker-Container eines Unternehmens. Mit dem DDC erstellen und verwalten Sie Container und stellen diese bereit, inklusive der Anwendungen und Dienste. Beim Betrieb mit Microsoft Azure können Sie auch andere Dienste in Microsoft Azure nutzen.



Zum DDC gehören Tools wie Docker Universal Control Plane (UCP), Docker Trusted Registry, Docker Engine und Docker Content Trust. Diese Werkzeuge sind in der Lage, den kompletten Lebenszyklus von Containern zu begleiten. Docker Datacenter arbeitet mit Microsoft Azure zusammen, aber auch mit Windows Server 2016. Sie buchen die Umgebung über Microsoft Azure Marketplace.



Docker Datacenter in Azure Das Docker Datacenter [6] unterstützt auch die hybride Bereitstellung von Containern mit Microsoft Azure und Windows-Server-Containern und Hyper-V-Containern in Windows Server 2016. Auch in der On-Premises-Lösung Azure Stack können Sie Docker Data Center nutzen. Eine Kombination der Dienste mit Windows Server 2016 ist ebenfalls konfigurierbar. Microsoft und Docker zeigen die möglichen Funktionen in einer Demo [7].



Bild 4: Mit Docker Universal Control Plane stellen Sie Docker-Container und -Anwendungen bereit.



Im Docker Datacenter von Microsoft Azure oder Azure Stack sowie Windows Server 2016 stehen alle Funktionen von Docker zur Verfügung. Container lassen sich direkt in der Cloud bereitstellen oder über Azure Stack im Unternehmen, auch zusammen mit Windows Server 2016. Die Verwaltung erfolgt über die grafische Oberfläche von Docker UCP. Bei Docker Datacenter handelt es sich also um eine Container-as-a-Service-Lösung für Docker. Docker Datacenter erstellen Sie über einen Assistenten in Microsoft Azure. In den Einstellungen nehmen Sie alle Konfigurationen vor, um die notwendigen VMs, Cluster und Netzwerke zu schaffen.



Für die Anbindung benötigen Sie eine Docker-ID. Bestandteil von Docker Datacenter ist wie erwähnt das Docker Universal Control Plane. Dabei handelt es sich um die Clusterverwaltung für das Bereitstellen und Verwalten der Container-Anwendungen in der Cloud. Docker Trusted Registry (DTR) speichert die Container-Images, mit denen Sie Container bereitstellen. Dabei setzt Microsoft Azure auf die Docker-Verwaltung und deren GUI. Die Erstellung der Container erfolgt über die UCP UI, und die Verwaltung der Sicherheit nehmen Sie über die DTR-Webkonsole vor. Wer die Lösung testen will, kann für 30 Tage eine Testlizenz buchen [8].



