Scale-Out-Objektspeicher für KMUs im Praxiseinsatz

Durch die zunehmende Digitalisierung ist die Datenmenge enorm angestiegen – und das nicht nur bei großen Unternehmen, sondern auch im Mittelstand. Eine der Hauptanforderungen an moderne Speicherstrukturen ist insbesondere, dass der ständig steigende Kapazitätsbedarf gedeckt ist und sich die Speicherkapazitäten im Bedarfsfall schnell erweitern lassen. Wie unser Anwenderbericht zeigt, können Scale-Out-Technologie hier Abhilfe schaffen.

Ohne Limit? Gerade die schnelle Erweiterbarkeit von Speicherkapazität ist heute mehr denn je gefragt.

Insbesondere Mittelständler sehen sich heute gleich mehreren Problemen gegenüber: steigende Komplexität durch immer mehr Speicherkomponenten, die Notwendigkeit, ausreichend Speicherplatz bereithalten zu müssen, sowie Kosten verbunden mit hohem Verwaltungsaufwand. Auch der IT-Spezialist Hoßdorf & Weber GmbH aus dem sauerländischen Altena stand Anfang 2017 vor der Aufgabe, den ständig steigenden Speicherbedarf für seine eigenen und für die Daten seiner Kunden zu bewältigen. "Wir suchten damals eine Lösung mit modernster Speichertechnologie, die skalierbar und objektbasiert ist und sowohl für Backup als auch für die Datenauslagerung geeignet ist", erklärt Alexander Hoßdorf, Geschäftsführer der Firma.



In der Vergangenheit hatte sein Unternehmen bereits gute Erfahrung mit dem Scale-Out-NAS des Unternehmens Exablox gemacht. Diese Lösung bietet nicht nur Scale-Out-Technologie, sondern arbeitet zudem objektbasiert. Anfang 2017 wurde Exablox vom Backup- und Recovery-Anbieter StorageCraft übernommen, der das Produkt in sein Portfolio integrierte und seitdem unter dem Namen OneBlox vermarktet. "Durch die Übernahme hatten die Plattform wieder auf dem Schirm und haben damit auch gleich die passende Lösung für unsere Vorhaben gefunden", so Hoßdorf. "Im Vergleich zu anderen Anbietern schnitt die Lösung hinsichtlich der Skalierbarkeit und des Leistungsumfangs am besten ab. Zudem gefielen uns die vielen Inklusiv-Features und das einfache und transparente Lizenzmodell."