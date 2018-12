Datensicherheit für digitale und analoge Dokumente

Stichhaltige Backup- und Recovery-Konzepte sind elementare Bausteine jeglicher Datenhaltung. Auch wenn oder gerade weil sich Datenschutz und Datensicherheit nie absolut, sondern immer nur in bestmöglicher Annäherung erreichen lassen, müssen Unternehmen stetig in die geeigneten technisch-organisatorischen Maßnahmen investieren, um den Grad an Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Daten zu optimieren. Wie der Fachbeitrag zeigt, sind dabei digitale und analoge Welten gleichermaßen einzubeziehen.

Schlüssige Backupkonzepte beziehen auch die Lagerung analoger Stammdaten mit ein.





Wer dafür Sorge zu tragen hat, dass die Daten einer Organisation jederzeit unverfälscht wie vollständig den Berechtigten und niemand anderem zur Verfügung stehen, muss dabei gleichermaßen den Blick auf die digitalen und die analogen Welten richten. Schließlich darf sich die Integrität, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit von Daten weder auf Dokumente beschränken, die mithilfe von technischen Hilfsmitteln in Bits und Bytes codiert und zur Lesbarmachung wieder decodiert werden müssen, noch auf papiergebundene Dokumente.

Datensicherheit ist und bleibt Chefsache

Der eine mag etwas früher angekommen sein, der andere noch immer mit der Orientierung kämpfen, um die neuen Möglichkeiten zu evaluieren und profitabel für sich nutzbar zu machen. So viel ist jedoch klar: Das digitale Zeitalter ist längst angebrochen und niemand kann sich den damit einhergehenden Rahmenbedingungen von Kollaboration und Technisierung der Arbeitswelt entziehen. Industrie 4.0 und die zunehmend vernetzten Arbeitsprozesse stellen ganz besondere Ansprüche an die ständige Verfügbarkeit von Daten, den Schutz vor Spionage, Beschädigung und Verlust. Dem Thema Backup- und Recovery kommt insofern gerade dort eine ganz besondere Wichtigkeit zu, wo die Unternehmensdaten aller Art zum Grundgerüst des Handelns gehören. Diese Sorge um seine Daten obliegt im Mittelstand regelmäßig dem Unternehmer selbst. Gerade vor dem Hintergrund der kritischen Bedeutung von Datenschutz und -sicherheit kann und darf ihm diese Verantwortung auch niemand nehmen. Sein Fokus liegt darauf, mit einem vertretbaren finanziellen Aufwand ganzheitlich und lückenlos für eine gute Zugriffs- und Ausfallsicherheit mit mehrstufigen Backup- und Recovery-Konzepten zu sorgen. Dabei ist klar, dass es zwar nie absolute Sicherheit geben kann, aber sich IT-Verantwortliche dieser jedoch durch stete Optimierung und Nachjustierung der etablierten Systeme annähern kann. Die gute Nachricht: Der Verantwortliche kann sich jederzeit kompetenter Unterstützung bedienen und auf erfahrene externe Spezialisten zurückgreifen, um mit ihnen gemeinsam tragfähige Konzepte im Unternehmen zu etablieren und diese auch langfristig begleiten zu lassen.