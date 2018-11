Advertorial: Kostenloses Whitepaper zur Performance von SUSE Enterprise Storage 5

Aufgrund von Trends wie Big Data, Machine Learning, Industrie 4.0 und Internet of Things steigen die zu verarbeitenden Datenmengen rasant an. Unternehmen sind daher mehr und mehr auf innovative und kostengünstige Speichersysteme angewiesen, um die stetig wachsenden Datenberge verwalten zu können. Mit Software Defined Storage gibt es eine Storage-Architektur, welche diesen Anforderungen gerecht wird. Überzeugen Sie sich im kostenlosen Whitepaper von den Ergebnissen des Performance-Tests der SUSE Enterprise Storage-Lösung auf der Storage Appliance von Thomas-Krenn.

SUSE Enterprise Storage 5 stellt eine einfach zu verwaltende, flexible, hochskalierbare Open-Source-Lösung für Software Defined Storage dar, mit welcher sich Speicherkapazitäten einfach erweitern und Kosten senken lassen. SUSE Enterprise Storage basiert dabei auf Ceph, einer quelloffenen, clusterbasierten und fehlertoleranten Objekt-Storage-Umgebung. Doch wie sieht es mit der Performance aus? In diesem kostenlosen Whitepaper erhalten Sie einen ausführlichen Einblick, was SUSE Enterprise Storage an Leistung bietet.





Die Tests werden auf der SUSE Enterprise Storage Appliance des Server-Herstellers Thomas-Krenn mit vier OSD-Speicherknoten und einem Admin-Knoten ausgeführt. Die flexibel skalierbare Storage Appliance ist ein Komplettpaket für SUSE Enterprise Storage, das aus Hardware, Software, Service, Support und Wartung besteht.