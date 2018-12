Im Test: Lancom 1906VA

Verbindungen zwischen lokalen Netzwerken bilden noch immer ein wichtiges Fundament für den firmeninternen Datenaustausch. Dass der Aufbau der zugehörigen VPN-Verbindungen kein Hexenwerk sein muss, will der Lancom-Router 1906VA beweisen. Administratoren verwalten die Geräte bequem per hierzulande gehosteter Management-Cloud.

Der Trend in der IT geht eindeutig in Richtung "Cloud managed"-Netzwerke. Lancom bietet für seine Geräte hierfür die Anbindung an die "Lancom Management Cloud" an, die in einem deutschen Rechenzentrum gehostet wird und den deutschen Datenschutzregularien entsprechen muss. Darüber hinaus bietet der Hersteller auch private Versionen der Management-Cloud an, diese betreibt entweder ein Systemhaus oder der Kunde selbst. In diesen Fällen sind dann natürlich auch die entsprechenden Netzwerk-Konfigurationsdaten in den privaten Rechenzentren der Systemhäuser beziehungsweise Endkunden geschützt. Die Kommunikation erfolgt über TLS-verschlüsselte, zertifikatsbasierende Verbindungen. Ob ein Systemhaus oder Händler Zugriff auf die Konfiguration haben kann oder nicht, entscheidet letztendlich der Kunde, da der Projekt-Administrator zunächst einmal Vollzugriff hat.Das Management aus der Cloud funktioniert mit so ziemlich allen gängigen Lancom-Geräten. Insbesondere für WLAN-Access-Points oder Switches ist eine solche Variante der Verwaltung überaus spannend. Wird beispielsweise ein kaskadierter Switch durch eine Fehl- oder Umkonfiguration "abgehängt", hilft ein rettender Automatismus: Nach jeder Konfigurationsänderung überprüft ein Gerät seine Konnektivität zur Management-Cloud und fällt auf die vorherige Konfiguration zurück, falls die Verwaltungsstruktur innerhalb von fünf Minuten nicht mehr erreichbar ist. Damit verhindert der Netzwerkprofi Fehlkonfigurationen, beispielsweise durch fehlerhafte VLAN-Zuordnung, und ist vor einem Lock-out sicher. Das ist auch sehr hilfreich, wenn ein Access Point in schwindelnder Höhe beispielsweise in Lagerhallen angebracht ist.Den 1906VA positioniert Lancom als "die erste Wahl für die Nutzung von zwei All-IP/VDSL-Anschlüssen". Der Business-VPN-Router lässt sich mit ruhigem Gewissen als äußerst anschlussfreudig bezeichnen. Frontseitig entdeckt der Administrator neben den zwei 100-MBit/sVDSL-RJ45-Ports zwei weitere WAN-Ports, einmal als SFP/TP und einmal als Standard-Ethernet-Anschluss. Für die interne Netzwerkverkabelung dienen vier GBit-RJ45-Ports, die der Administrator bei Bedarf auch als zusätzliche WAN-Ports schalten kann. Ethernet-Ports lassen sich über Konsolenbefehle elektrisch deaktivieren und unterstützen darüber hinaus die Energiesparfunktionen nach IEEE 802.3az.Die 1906VA-Systeme sind solide verarbeitet, bieten ausgereifte Sicherheitsfunktionen und eine äußerst überzeugende Leistung. Die bereits umgesetzten Funktionen der Management-Cloud machen Lust und verdeutlichen wieder einmal, dass Administratoren mithilfe der Cloud-Services noch mehr umsetzen können, als mit den bereits optimierten lokalen Management-Funktionen möglich ist. Da in den meisten Unternehmen der Ausbau der verteilten Netzwerke voranschreitet, sind IT-Profis gut beraten, eine leicht zu erlernende, gleichzeitig sichere und leistungsstarke Plattform für diese Erweiterungen zu wählen. Hierfür ist der Anbieter Lancom mit seinem Portfolio sicherlich ein geeigneter Partner.Den kompletten Test finden Sie in Ausgabe 01/2019 ab Seite 18.