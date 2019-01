MultiPoint-Server einrichten und verwalten (2)

Windows Server 2016 integriert MultiPoint-Server als neue Serverrolle in die Editionen Standard und Enterprise. Die Technik bietet die Möglichkeit, dass Anwender Monitor, Tastatur und Maus direkt an den Server anschließen, aber dennoch eine eigene Arbeitsumgebung erhalten. Der virtuelle Desktop in MultiPoint sieht aus wie bei den Remotedesktopdiensten und stellt ein vollständiges Windows-10-System bereit. So eignet sich der Server optimal für kleine Unternehmen, Schulungsräume und Gruppen. Im zweiten Teil des Online-Workshops widmen wir uns der Verwaltung von MultiPoint-Benutzern und erklären, wie Sie den Anwendern eine Virtual Desktop Infrastrcuture zur Verfügung stellen.

BU:Platz ist in der kleinsten Hütte – der MultiPoint-Server eignet sich optimal für kleine Unternehmen, Schulungsräume und Gruppen.

MultiPoint-Benutzer verwalten

Unter dem Menüpunkt "Benutzer" des Multipoint-Managers legen Sie Benutzer an und verwalten diese. Hier sehen Sie alle bereits existierenden Benutzer und über das Kontextmenü des Fensters legen Sie neue an. Bei diesem Vorgang können Sie – neben den Standardangaben wie Anmeldename, vollständiger Name und Kennwort – auch festlegen, um welche Art von Benutzer es sich handeln soll. Standard-Benutzer dürfen mit dem Server und den freigegebenen Anwendungen auf dem Server arbeiten.



Benutzer mit der Rolle "MultiPoint Dashboardbenutzer" haben ebenso das Recht, sich am Server anzumelden und mit den Programmen zu arbeiten, dürfen darüber hinaus aber auch das MultiPoint-Dashboard nutzen, mit dem sich wiederum die anderen Sitzungen und Stationen verwalten lassen. Diese Benutzer dürfen aber keine Einstellungen des Servers anpassen. Benutzer der Rolle "Benutzer mit Administratorrechten" dürfen den Server vollständig verwalten, andere Benutzer anlegen und umfassend mit dem MultiPoint-Manager und dem MultiPoint-Dashboard arbeiten. Über das Kontextmenü von Benutzerkonten können Sie jederzeit mit "Zugriffsebene ändern" die Rechte im laufenden Betrieb anpassen. Die neuen Rechte werden aktiv sobald sich der Benutzer neu am Server anmeldet.



Generell erlaubt der MultiPoint-Server allen Anwendern in einer Active-Directory-Umgebung die Anmeldung am Server. Sie sollten diese Zugriffsmöglichkeiten aber anpassen: Die Berechtigungen werden wie beim Einsatz der Remotedesktopdienste auf Basis der Benutzergruppe "Remotedesktopbenutzer" gesetzt. Hier ist standardmäßig die Gruppe "Jeder" Mitglied, es darf also jeder Benutzer der Umgebung eine Verbindung aufbauen. Hier nehmen Sie entweder eine Domänengruppe und darin die einzelnen Benutzerkonten des AD auf oder Sie arbeiten mit lokalen Benutzern und nehmen diese in die Gruppe auf. Um den Zugriff zu beschränkten, entfernen Sie die Gruppe "Jeder" aus der Gruppe "Remotedesktopbenutzer".



Wollen Sie verschiedene Stationen mit einem bestimmten Benutzer anmelden, können Sie auf der Registerkarte "Stationen" im MultiPoint-Manager auch die automatische Anmeldung konfigurieren. Hier hinterlegen Sie auf Wunsch auch die Anmeldedaten zur Station. Standardmäßig dürfen sich Anwender immer nur an einer Station am MultiPoint-Server anmelden. Sie können im MultiPoint-Manager aber festlegen, dass die Anmeldung auch an mehreren Stationen möglich ist.