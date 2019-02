Windows Server 2016: Snapshots von VMs erstellen (1)

Snapshots, in Windows Server 2016 auch Prüfpunkte genannt, helfen dabei, den Zustand von virtuellen Servern vor Konfigurationsänderungen oder zur Sicherung zu speichern. Im Idealfall können Sie den virtuellen Server damit bei Problemen in wenigen Sekunden auf den ursprünglichen Zustand zurücksetzen. Wir gehen genau auf diese Art von Absicherung ein und zeigen Ihnen, wie Sie optimal mit Prüfpunkten arbeiten. Im ersten Teil des Workshops sehen wir uns an, was genau Produktionsprüfpunkte ausmacht und wie Sie diese konfigurieren.

Bitte recht freundlich! Snapshots helfen dabei, den Zustand von virtuellen Servern zu speichern.

Seit Windows Server 2016 tragen Snapshots im Microsoft-Jargon die Bezeichnung Prüfpunkte. Auch als "Production Checkpoints" werden die Momentaufnahmen manchmal bezeichnet. Zu beachten ist aber stets, dass Prüfpunkte keine Daten sichern und damit keine Datensicherung ersetzen, sondern nur eine Rückversicherung bei einer Konfigurationsänderung auf dem Server bieten. Snapshots halten also den Zustand eines Servers fest. Datensicherungsprogramme, die ihrerseits Hyper-V unterstützen, nutzen aber wiederum Prüfpunkte für das schnelle Erstellen von Datensicherungen.



In der neuen Server-Version hat Microsoft Neuerungen bei den Prüfpunkten integriert, die die Verwendung deutlich verbessern. Außerdem hat Microsoft mit Windows Server 2016 die neue Hyper-V-Funktion "Backup Change Tracking" eingeführt. Softwarehersteller müssen durch diese Technik keine zusätzlichen Treiber mehr installieren, um Änderungen in VMs zu überwachen. Das erleichtert und verbessert die Datensicherung und macht das Installieren zusätzlicher Treiber obsolet.