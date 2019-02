Windows Server 2016: Snapshots von VMs erstellen (3)

Snapshots, in Windows Server 2016 auch Prüfpunkte genannt, helfen dabei, den Zustand von virtuellen Servern vor Konfigurationsänderungen oder zur Sicherung zu speichern. Im Idealfall können Sie den virtuellen Server damit bei Problemen in wenigen Sekunden auf den ursprünglichen Zustand zurücksetzen. Wir gehen genau auf diese Art von Absicherung ein und zeigen Ihnen, wie Sie optimal mit Prüfpunkten arbeiten. Im dritten Teil der Serie zeigen wir die Verwaltung von Prüfpunkten und inwieweit Hyper-V-Cluster ein Sonderfall bei Snapshots sind.

Restore-VMSnapshot -VMName Name der VM -Name Name des Prüfpunkts

Get-VM | Foreach-Object { $_ | GetVMSnapshot | Sort CreationTime | Select -Last 1 | Restore-VMSnapshot -Confirm:$false }

Auch für die einzelnen Prüfpunkte steht ein Kontextmenü zur Verfügung, über das Sie diese steuern. Setzen Sie eine Hyper-V-kompatible Datensicherung ein, kann diese ebenfalls automatisiert einen solchen Prüfpunkt erstellen und dessen Daten sichern.Im Kontextmenü der Prüfpunkte stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: Über "Einstellungen" rufen Sie die Settings des virtuellen Computers auf, zu dem dieser Prüfpunkt gehört. Es handelt es sich dabei um die Einstellungen, die zum Zeitpunkt des Erstellens gültig waren. Haben Sie die Konfiguration nach dem Erstellen des Prüfpunkte geändert, sind diese an dieser Stelle nicht zu sehen. Auf diese Weise schützen Sie auch die Einstellungen von virtuellen Servern.Über die Option "Anwenden" setzt der Assistent den virtuellen Computer wieder auf den Stand zurück, an dem Sie den Prüfpunkt erstellt haben. Vorher erscheint aber ein Abfragefenster, das Sie auf die Folgen hinweist. Alle nicht gespeicherten Daten gehen verloren, da Hyper-V alle Einstellungen und Daten aus dem Prüfpunkt in die VM schreibt. Außerdem können Sie vorher noch einmal einen aktuellen Prüfpunkt erstellen. Dieser sichert dann den aktuellen Zustand. Im Gegensatz zum Zurücksetzen über das Kontextmenü der VM können Sie hier nicht nur den letzten Prüfpunkt verwenden, sondern beliebige Prüfpunkte. Diesen Befehl können Sie auch in der PowerShell durchführen:Die Daten des Prüfpunkts bleiben auf der Festplatte erhalten. Diese werden nur dann entfernt, wenn Sie einen Prüfpunkt nicht anwenden, sondern löschen. Wollen Sie zum Beispiel für alle VMs auf einem Host den aktuellsten Prüfpunkt anwenden, verwenden Sie das Cmdlet