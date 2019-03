Hyper-V-Replikation in Windows Server 2016 (2)

Bereits mit Windows Server 2012 hatte Microsoft die Replikation von virtuellen Servern zwischen Hyper-V-Hosts eingeführt. Mit Version R2 verbesserte Redmond die Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit von Hyper-V dann noch einmal deutlich. Auch bei Windows Server 2016 und Hyper-V Server 2016 gibt es weitere Fortschritte. So lassen sich mit Hyper-V-Replikation virtuelle Server noch besser zwischen drei Hyper-V-Hosts replizieren und synchron halten. Im zweiten Teil zeigen wir, wie die Hyper-V-Replikation mit SSL funktioniert und wie Sie dabei mit selbstsignierten Zertifikaten arbeiten.

Sie können Zertifikate auch in der Befehlszeile erstellen. Das ist zum Beispiel für geskriptete Umgebungen sinnvoll. Um ein Zertifikat zu registrieren, erstellen Sie eine Textdatei, mit der Sie eine Anfrage bei der Zertifizierungsstelle starten können. Hierbei kann es sich um eine externe oder eine interne Zertifizierungsstelle handeln. Speichern Sie dazu die im Listing-Kasten "Textdatei replica.inf" aufgeführte Textdatei. Passen Sie dabei den Servernamen in der Spalte "Subject" an Ihre Anforderungen an.

certreq -new replica.inf replica.req

certreq -submit -config "dc01.contoso.int\contoso-dc01-ca"

Replica.req replica.cer

Vorlage

certutil -encode replica.req replica.csr



Speichern Sie die Datei unter dem Namen "replica.inf" ab. Achten Sie auf die korrekte Endung der Datei. Auf Basis der Daten in dieser Datei erstellen Sie danach in der Befehlszeile eine weitere Datei mit der dazugehörigen Zertifikatsanfrage. Dazu verwenden Sie das folgende Kommando:Wechseln Sie dazu in das Verzeichnis, in dem Sie die INF-Datei gespeichert haben. Anschließend befinden sich zwei Dateien in diesem Ordner. Mit der REQ-Datei stellen bei Ihrer internen Zertifizierungsstelle zum Beispiel auf Basis der Active-Directory-Zertifikatsdienste eine Online-Anfrage. Dazu verwenden Sie diesen Befehl:Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, zum Beispiel, dass die Zertifikatvorlage nicht in Ordnung ist, verwenden Sie zusätzlich noch die Option "-attrib "CertificateTemplate:"". Alternativ zu dieser Möglichkeit erstellen Sie einen Certificate Signing Request (CSR). Mit diesem führen Sie eine Anfrage bei einer externen Zertifizierungsstelle durch. Aber auch von internen Zertifizierungsstellen können Sie diese Daten nutzen, zum Beispiel mit der Weboberfläche der Zertifikatsdienste. Dazu verwenden Sie den folgenden Befehl:Anschließend öffnen Sie die CSR-Datei mit einem Texteditor. Kopieren Sie den Inhalt der Datei in die Zwischenablage. Mit diesen Daten schließen Sie danach die Anfrage ab. Rufen Sie dazu im lokalen Zertifikatespeicher des Servers () die eigenen Zertifikate auf und lassen Sie sich die Eigenschaften des Zertifikats anzeigen. Sie sehen bei der erweiterten Verwendung des Schlüssels die Möglichkeiten zur Client- und Serverauthentifizierung. Ohne diese Möglichkeiten können Sie ein Zertifikat nicht für die Hyper-V-Replikation nutzen.