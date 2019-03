Hyper-V-Replikation in Windows Server 2016 (3)

Bereits mit Windows Server 2012 hatte Microsoft die Replikation von virtuellen Servern zwischen Hyper-V-Hosts eingeführt. Mit Version R2 verbesserte Redmond die Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit von Hyper-V dann noch einmal deutlich. Auch bei Windows Server 2016 und Hyper-V Server 2016 gibt es weitere Fortschritte. So lassen sich mit Hyper-V-Replikation virtuelle Server noch besser zwischen drei Hyper-V-Hosts replizieren und synchron halten. Im dritten Teil geht es nun darum, was bei der Replikation virtueller Server unbedingt zu beachten ist und wie sie das Failover in der Praxis durchführen.

Im ersten Teil haben wir uns angesehen, was genau Produktionsprüfpunkte ausmacht und wie Sie diese konfigurieren. Im zweiten Teil des Workshops haben wir gezeigt, wie die Hyper-V-Replikation mit SSL funktioniert und wie Sie dabei mit selbstsignierten Zertifikaten arbeiten.

Haben Sie die Replikation durchgeführt, befindet sich der virtuelle Server auf den konfigurierten Zielservern, bleibt aber ausgeschaltet. Das ist auch sinnvoll, da der replizierte Server über den gleichen Namen und die gleiche IP-Adresse wie der Quellserver verfügt. Über das Kontextmenü des virtuellen Servers auf dem Quellserver können Sie das Replikationsverhalten anpassen und den Status anzeigen. Die Replikation von virtuellen Servern können Sie aber auch zwischen verschiedenen Editionen von Windows Server 2016 durchführen. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hyper-V Server 2016 als Quell- und Zielserver nutzen. Im Rahmen einer Migration können Sie virtuelle Server auch von einem Server mit Windows Server 2012 R2 zu einem Server mit Windows Server 2016 schieben. Umgekehrt geht das aber nicht. Sie können virtuelle Server mit der neuen Version 8.x nicht von einem Server mit Windows Server 2016 zu Windows Server 2012 R2 replizieren.Über das Kontextmenü des replizierten virtuellen Servers auf dem Zielserver führen Sie nach erfolgreicher Replikation ein Failover durch. In einem solchen Fall übernimmt der virtuelle Server auf dem Zielserver, also das Replikat, die Aufgaben des virtuellen Servers auf dem Quellserver. Sie können natürlich auch jederzeit die Replikation beenden oder pausieren. Bei jeder neuen Replikation legt Hyper-V auf dem Zielserver einen Snapshot des replizierten virtuellen Servers an. Mit dem Cmdletzeigen Sie den Status der Replikate auf den einzelnen Hyper-V-Hosts auf Wunsch in der PowerShell an. Die Replikation passen Sie über das Kontextmenü des virtuellen Servers an.Der Sinn der Hyper-V-Replikation ist es, dass Sie beim Ausfall eines Hyper-V-Hosts einen Failover zu einem anderen Hyper-V-Host durchführen können. Dazu klicken Sie den entsprechenden virtuellen Server im Hyper-V-Manager an und wählen im Kontextmenü "Replikation / Failover". Dieser Befehl steht auf dem Zielhost zur Verfügung. Auf dem Quellhost konfigurieren Sie wiederum die Einstellungen der Replikation. Sie können auch einen geplanten Failover anstoßen. In diesem Fall starten Sie das Failover vom Server, auf dem Sie die Quell-VM betreiben. Vorteil dabei ist, dass bei einem geplanten Failover noch einmal eine Replikation stattfindet, sodass der Zielserver dann über alle aktuellen Daten des Quellservers verfügt.Anschließend wählen Sie aus, zu welchem Wiederherstellungspunkt Sie den Failover durchführen wollen und starten dann anschließend den Failover. Das geht aber nur, wenn die Quell-VM ausgeschaltet ist. Während des Failovers startet der Assistent den replizierten Server, der im Netzwerk dann exakt mit den Daten der ursprünglichen Quell-VM zur Verfügung steht. Auch bei einem geplanten Failover müssen Quell-VM und Ziel-VM ausgeschaltet sein. Wenn Sie ein geplantes Failover durchgeführt haben, ist die ursprüngliche Quell-VM anschließend die neue Ziel-VM, und die bisherige Ziel-VM die neue Quell-VM für die Replikation. Das heißt, Sie können diesen Vorgang auch wieder umkehren. Alle dazu notwendigen Aufgaben steuern Sie über den Hyper-V-Manager oder die PowerShell.Unternehmen, die mehrere Hyper-V-Hosts einsetzen, aber keinen Cluster betreiben wollen, sollten einen Blick auf die Möglichkeiten von Hyper-V-Replika werfen. Die Einrichtung ist schnell abgeschlossen und der Nutzen kann enorm sein, vor allem, wenn ein Hyper-V-Host komplett ausfällt. Auch kleine Unternehmen profitieren von der Lösung, da sie nach der Einrichtung keine komplexe Verwaltung erfordert.