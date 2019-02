Effizient sichern mit Backup-Appliances

Die Anforderungen an die Datensicherheit und Wiederherstellung steigen. Systeme, Anwendungen und Daten in immer komplexeren Umgebungen müssen vollständig, flexibel und einfach wiederhergestellt werden können. Recovery Point Objectives und Recovery Time Objectives sind dabei die Parameter, an denen sich Effizienz und Sicherheit messen lassen. Unser Fachartikel erklärt, warum gerade Backup-Appliances IT-Administratoren dabei helfen, die verschiedensten Anforderungen an die Datensicherung abzubilden.

Backup-Appliances spielen Ihre Vorteile gerade dann aus, wenn es um das Reduzieren von Komplexität geht.

Laut einer von Arcserve im Herbst 2018 beauftragten und von May Hill Strategies durchgeführten Studie sehen die meisten Befragten vor allem das Problem, dass Sicherung und Datenwiederherstellung von Informationen, Daten und Anwendungen immer komplexer wird. 64 Prozent (in Deutschland: 69 Prozent) von 759 befragten Entscheidern in den Vereinigten Staaten (253), Großbritannien (251) und Deutschland (255) teilen die Meinung, dass in den letzten fünf Jahren der Schutz unternehmenskritischer Daten nicht einfacher geworden ist – allen Anstrengungen, Kosten und Komplexität zu reduzieren, zum Trotz.



47 Prozent machen zusätzliche oder separate Backuplösungen für die Zunahme der Komplexität verantwortlich, 45 Prozent vor allem die Vervielfachung verlangter Wiederherstellungspunkte anstelle eines täglichen Backups. Einen weiteren Grund liefert eine immer noch aktuelle Studie des Dienstleisters für Datenrettung Kroll Ontrack: Von 819 in den USA, Europa und Deutschland 2017 befragten Unternehmen gaben 56 Prozent an, dass sie zwei oder mehr Sicherungswerkzeuge betreiben und verwalten.



Keine Toleranz für Datenverlust

Die Komplexität wächst zudem auch durch die notwendige Sicherung von Daten, Anwendungen und Systemen in multigenerationalen IT-Infrastrukturen: Die Spannbreite dieser Systeme reicht dabei heutzutage von Nicht-x86-Systemen über x86-Systeme bis hin zu Software-as-a-Service (SaaS) oder Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Storage-Verantwortliche stehen also vor allem vor der Aufgabe, diese Komplexität zu handhaben und mit zentralem Management verwaltbar zu machen und flexibel für alle Eventualitäten gewappnet zu sein.



Gleichzeitig steigen aber auch die Anforderungen. Denn die Toleranz für Datenverlust sinkt in der 24/7-Wirtschaft von heute. 93 Prozent der Teilnehmer erklärten in der Arcserve-Studie, dass ihr Unternehmen allerhöchstens minimale Datenverluste bei ihren unternehmenskritischen Anwendungen hinnehmen könne – wenn überhaupt. Fast jeder zweite – 49 Prozent – erklärte, ihnen bliebe weniger als eine Stunde, um solche Informationen wiederherzustellen, bevor es zu Umsatzeinbußen kommt. In der Folge sind nur 26 Prozent äußerst überzeugt von ihrer Fähigkeit, Daten, Informationen und Anwendungen wiederherzustellen.