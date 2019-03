Backupvorgänge sicher delegieren

Immer häufiger wollen Anwender ihre Daten und Systeme mit wenigen Klicks selbst wiederherstellen. Dafür führen sie neue Workloads und Plattformen ein und lassen so die Menge der Daten explodieren. Spätestens dann treten die Schwächen althergebrachter Backupkonzepte an die Oberfläche und Unternehmen sind wohl oder übel gezwungen, ihre Prozesse für Sicherung und Wiederherstellung zu modernisieren. Wie der Fachartikel zeigt, muss daher die Verantwortung für die Daten im Idealfall auf mehrere Schultern verteilt werden.

Auch Backupteams wollen entlastet werden, das Delegieren von Backup & Restore ist daher sinnvoll.

Businessanwender haben in der Cloud gelernt, dass sie IT-Dienste und Ressourcen selbst organisieren können, auch an der IT-Abteilung vorbei. Sie haben erkannt, dass sie auch komplexe Aufgaben über den Browser mit wenigen Klicks erledigen können. Diese – neudeutsch – User-Experience setzen sie längst bei anderen IT-Disziplinen in der Firma voraus. Das gilt auch bei der Wiederherstellung von Daten aus dem Backup.



Einheitliches Backupkonzept für alle Umgebungen

Verantwortliche für das Backup müssen Daten immer öfter auf immer stärker gemischten, verteilten Umgebungen sichern, ohne dafür mehr Personal oder Budget zu bekommen. Eigene Studien und Dark Data Assessments von Veritas bei Firmenkunden mit echten Nutzdaten zeigen, dass die Menge der zu sichernden Daten von Jahr zu Jahr um 49 Prozent wächst. Damit werden die Prognosen der Analysten wie IDC und Gartner von der Praxis bestätigt. Gleichzeitig erwartet niemand, dass die User weniger Daten erschaffen werden, da Digitalisierungsvorhaben bisherige analoge Produkte und Produktionsabläufe mit einer neuen Technikschicht überziehen, deren Sensoren jeden Tag weitere Daten erzeugen.



Unter diesem Druck, den Anwender und Sparzwänge erzeugen, wird die IT ihr Backupkonzept zwangsläufig modernisieren müssen. Wer dann ein individuelles Tool für jede Umgebung einsetzt, auch wenn jedes Einzelne simpel zu nutzen ist, wird in Sachen Betriebskosten immer gegen ein einheitliches modernes Backupmodell verlieren, bei dem ein Backupkonzept alle Plattformen und Infrastrukturen zuverlässig abdeckt. Insbesondere letzter Punkt ist essenziell. Denn spätestens, wenn die ersten Businessdaten in der Cloud korrumpiert wurden oder jemand das Backup einer neuen Plattform verlangt, wird Verantwortlichen schmerzhaft deutlich, dass ihr bisheriges Konzept lückenhaft war. Aber worauf kommt es an, um ein zukunftssicheres Backupkonzept zu schaffen, das Big Data, Multi-Cloud und auch Betriebsmodelle wie "Infrastructure-as-a-Code" souverän beherrscht?