In den vergangenen Jahren hat sich die Wahrnehmung der Cybersicherheit in der Geschäftswelt nach Meinung von Vectra erfreulicherweise verändert. Immer mehr Unternehmen erkennen heute, dass Sicherheit eine strategische Priorität ist. Dieser Gesinnungswandel spiegelt sich in einem stetigen Anstieg der Investitionen in Sicherheitsmaßnahmen wider.