Automatisiertes Patchmanagement für Server

Wird eine Sicherheitslücke in einem Betriebssystem oder einer Applikation publik, nutzen Angreifer diese meist auch und geschäftskritische Anwendungen und Daten, die auf den Servern liegen, sind in Gefahr. Durch richtiges Patchmanagement lassen sich solche Sicherheitslücken schnell schließen. Wie der Artikel zeigt, überzeugen in der Praxis Automatisierungslösungen, die Fachabteilungen mit in die Pflicht nehmen und Arbeitsabläufe im Unternehmen berücksichtigen.

Beim Patchmanagement für Server gilt es einige grundsätzliche Punkte zu beachten.

In puncto Schnelligkeit besteht beim Patchmanagement offenkundig Nachholbedarf. So ergab eine Befragung von Systemverwaltern durch Microsoft, dass 81 Prozent der Sicherheitsupdates für Windows-Server innerhalb von 30 Tagen installiert werden. In 53 Prozent der Fälle soll dies bereits sogar innerhalb einer Woche der Fall sein. Doch auch das bedeutet, dass Angreifer immer noch genügend Zeit haben, um Attacken zu starten.



Schlechter ist die Bilanz bei Linux-Servern und anderen Betriebssystemen: Nur bei 54 Prozent dieser Systeme werden Sicherheitslücken innerhalb eines Monats geschlossen. Laut der Umfrage gibt es mehrere Gründe, weshalb es beim Patching zu Verzögerungen kommt, etwa der Mangel an Zeit und an Ressourcen. Zu denken gibt, dass auch mangelndes Bewusstsein der Führungskräfte für die Bedeutung des Patchings und eines gut funktionierenden Patchmanagement angeführt wurden.



In der Praxis sind so immer wieder Serversysteme anzutreffen, die teilweise mehrere Jahre lang nicht gepatcht wurden. Die Gründe dafür sind vielfältig, vom Mangel an IT-Fachpersonal, fehlendem Bewusstsein für die Risiken, die der Verzicht auf Updates mit sich bringt, bis hin zur Befürchtung, dass Patches bestehende IT-Prozesse stören könnten.