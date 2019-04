Sicherheit für Multi-Cloud-Umgebungen

Die richtige Kombination von Clouddiensten sorgt nicht nur für Flexibilität, sondern auch für Redundanz bei Fehlern oder Serverausfällen. Gleichzeitig darf die Einführung einer Multi-Cloud die Sicherheit nicht beeinträchtigen. Mit modernen Security-Lösungen lassen sich Anwendungen ohne geographische oder infrastrukturelle Einschränkungen sicher auf jedes Cloudmodell übertragen. Der Fachartikel erinnert daran, dass Unternehmen die Sicherheitsfunktionen der Provider sowie die Kontrollmöglichkeiten stets prüfen müssen.

Multi-Cloud-Umgebungen werfen mitunter völlig neue Sicherheitsüberlegungen auf.

Die digitale Transformation fußt auf flexiblen Ansätzen wie der Multi-Cloud. Doch Bedenken bei Sicherheit, Komplexität und Kosten bremsen oft ihren Einsatz. Noch, denn die Technologien entwickeln sich ständig weiter und in fünf Jahren dürften die Investitionskosten kaum noch eine Rolle spielen. Wenn die Multi-Cloud intelligent und effizient genutzt wird, können Unternehmen von völlig neuen Möglichkeiten profitieren. Das ergab die Studie "The Future of Multi-Cloud" (FOMC) für die Region EMEA, die Foresight Factory mit Unterstützung von F5 Networks erstellt hat.



Ein zentrales Thema bleibt dabei auch in Zukunft die IT-Security. Die möglichen Angriffsflächen werden immer größer und Cyberkriminelle verwenden immer intelligentere Methoden, die die Innovationskraft von Unternehmen übertreffen können. Diese müssen ihre Systeme absichern, ohne die Service-Qualität zu beeinträchtigen. Dabei sind schnell skalierbare Anwendungen und Dienste überall und auf jeder Plattform zu entwickeln und zu implementieren. Nur so können sie die Nachfrage erfüllen und wettbewerbsfähig bleiben. Dazu benötigen sie integrierte Sicherheits- und Cloudlösungen, die Kontext, Kontrolle und Transparenz bieten.



Vendor-Lock-in vermeiden

Mit einer Multi-Cloud-Strategie können Unternehmen Workloads bestimmten Public Clouds zuweisen, die für die jeweils benötigte Geschwindigkeit, Agilität und Sicherheit optimal geeignet sind. Um die dafür notwendige Flexibilität zu erhöhen, bieten sich Open-Source-Werkzeuge wie Kubernetes oder OpenStack an.



Dies vermeidet einen Vendor-Lock-in und damit das Verpassen neuer Funktionen anderer Service Provider. Auch die Ausfallsicherheit ist in einer echten Multi-Cloud gewährleistet, da Unternehmen zwischen verschiedenen Anbietern nach Bedarf wechseln können. Vergleichstools und begrenzte Testzugänge werden eine wichtige Rolle spielen, um den jeweils richtigen Provider zu finden. Das Management wird dann über Dashboards durchgeführt, die alle Clouddienste umfassen und per Klick bereitstellen. Hier kann eine Abstraktionsschicht hohe Flexibilität ermöglichen sowie Zeit und Kosten sparen.