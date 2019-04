ERP-Bremsen auf der Spur

Störfälle im ERP-System haben direkten Einfluss auf den Geschäftsbetrieb. Doch entstehen Beeinträchtigungen in der Praxis nicht nur bei einem kompletten Stillstand der ERP-Systeme. Auch Performanceprobleme können sich sehr negativ auf die Produktivität der Mitarbeiter auswirken. Die IT ist also gefordert, zu jeder Zeit den reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Der Fachartikel beschreibt am Beispiel des weit verbreiteten Microsoft Dynamics AX 2012, welche Metriken bei ERP-Systemen für Betrieb und Optimierung wichtig sind.

Die Aufgaben des IT-Systemmanagements haben sich in den vergangenen Jahren spürbar verändert. War es früher ausreichend, den Betrieb der Systeme und der Infrastruktur sicherzustellen, stehen heute auch in der IT die Geschäftsmodelle und -prozesse des Unternehmens im Mittelpunkt. Die IT-Abteilung muss Services und Produkte bereitstellen, die die Geschäftsstrategie des Unternehmens unterstützen.





Auch wenn die mediale Aufmerksamkeit vor allem neuen Ansätzen wie IoT oder Edge Computing gehört: Im Zentrum der meisten Unternehmen steht nach wie vor ein ERP-System (Enterprise Resource Planning). Diese Systeme sind für den Geschäftsbetrieb kritisch und müssen drei Grundanforderungen erfüllen: Verfügbarkeit, Stabilität und Performance. Schon kleinere Störungen, die zu höheren Latenzen führen, schränken die Produktivität der Mitarbeiter in den Fachbereichen ein. Entsprechend zurückhaltend sind viele Unternehmen auch bei der Modernisierung ihrer ERP-Systeme. Ein verbreitetes Produkt ist in diesem Bereich Microsoft Dynamics AX, häufig in der älteren Version 2012.