Windows Server 2016 härten (1)

Anschließend öffnet sich ein neues Fenster. Hier legen Sie fest, was mit Clients passieren soll, für die keine Regeln hinterlegt sind. Standardmäßig dürfen alle Clients zugreifen, außer denen, für die Sie Ablehnungseinträge konfigurieren. Aktivieren Sie an dieser Stelle die Option "Verweigern", dürfen nur die Clients Verbindung zum IIS aufbauen, für die Sie einen Zulassungseintrag konfiguriert haben. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Einschränkungen nach Domänenname aktivieren", können Sie Zulassungs- beziehungsweise Ablehnungseinträge erstellen, die als Basis einen bestimmten Domänennamen nutzen. Nach der Aktivierung erhalten Sie eine Warnung, dass Reverse-DNS-Einträge den Server belasten, was allerdings abhängig ist von den Zugriffen.

Restricted: Skripte sind generell nicht erlaubt. Das ist die empfohlene Einstellung für hochsichere Server.

AllSigned: Nur signierte Skripte sind erlaubt. Das ist die empfohlene Einstellung für sichere Server, auf denen Sie aber regelmäßig bestimmte Skripte ausführen müssen.

RemoteSigned: Bei dieser Einstellung müssen Sie Skripte durch eine Zertifizierungsstelle signieren lassen. Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung in Windows Server 2016.

Unrestricted: Mit dieser Konfiguration funktionieren alle Skripte.

Immer mehr Tools arbeiten mit Skripten über die PowerShell. Da in der PowerShell so gut wie alle Servereinstellungen anpassbar sind, sollten Sie auch hier die Sicherheit optimieren und anpassen. Sie müssen stets einen vollqualifizierten Pfad zu der Skriptdatei angeben, auch wenn sich das Skript im aktuellen Verzeichnis befindet. Wenn Sie auf das aktuelle Verzeichnis verweisen wollen, geben Sie einen Punkt ein, zum Beispiel ".script.ps1". Zum Schutz des Systems enthält die PowerShell verschiedene Sicherheitsfeatures, zu denen auch die Ausführungsrichtlinie zählt. Diese bestimmt, ob Skripte ausgeführt werden dürfen und ob diese digital signiert sein müssen.Standardmäßig blockiert die PowerShell Skripte. Oft werden die Einstellungen aber geändert. Auf sicheren Servern sollten Sie in jedem Fall so vorgehen, dass nur signierte oder gar keine Skripte ausführbar sind. Müssen Sie ein nicht signiertes Skript ausführen, schalten Sie die Ausführungsrichtlinie aus und danach wieder ein. Sie können die Ausführungsrichtlinie mit dem Cmdlet "Set-ExecutionPolicy" ändern und mit "Get-ExecutionPolicy" anzeigen. Sie können folgende Einstellungen vornehmen:Nach der Eingabe vonmüssen Sie die Ausführung noch bestätigen. Danach funktionieren eigene Skripte. Für sensible Server sollten Sienutzen.