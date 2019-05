Windows Server 2016 härten (3)

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, um Windows Server 2016 mit Bordmitteln und Tools zu härten. So leistet neben dem Blocken von eventuell gefährlichen PowerShell-Skripten auch der Ressourcen-Manager für Dateiserver seinen Anteil beim Absichern des Servers. Nicht zu vergessen ist auch Microsofts Baseline Security Analyzer. Unser Artikel gibt einen Überblick. Im dritten Teil geht es um weitere Sicherheitstools von Microsoft. Außerdem zeigen wir, wie Sie SSL in WSUS nutzen.

Undurchdringbar zu sein wie diese Rüstung ist das Ziel der Härtung von Windows Server 2016.

Attack Surface Analyzer

Ein weiteres Tool zum Absichern von Servern im Netzwerk ist der Microsoft Attack Surface Analyzer [10]. Das kostenlose Werkzeug scannt den lokalen Computer auf Sicherheitslücken. Haben Sie den Scan abgeschlossen, fertigen Sie im nächsten Schritt einen Bericht an. Dazu liest der Analyzer die erstellten CAB-Dateien der einzelnen Scanvorgänge ein.



Nach der Installation startet das Tool zunächst einen Baseline-Scan. In weiteren Product-Scans überprüft der Scanner, ob nach der Installation von Anwendungen Unterschiede vorhanden sind. Den Bericht zeigt das Tool im Browser an. Über verschiedene Schaltflächen und Unterteilungen in Sektionen sehen Sie, wie Sie die Sicherheit im System verbessern.



Nach dem Start der Anwendung wählen Sie "Run new scan" und lassen den Computer mit "Run Scan" untersuchen. Anschließend aktivieren Sie "Generate attack surface report" und wählen bei "Baseline Cab" die Protokolldatei des Scanvorgangs aus. Mit "Generate" erstellen Sie schließlich den Bericht. In weiteren Product-Scans überprüft das Tool, ob nach der Installation von Anwendungen Unterschiede vorhanden sind. Den Bericht zeigt das Werkzeug im Browser an.



Baseline Security Analyzer

Microsofts Baseline Security Analyzer (MBSA) [11] scannt Computer, IP-Bereiche oder Domänen auf Microsoft-Sicherheitsempfehlungen. Verfügen Sie über Administratorberechtigungen, untersucht das Tool alle PCs auf fehlende Patches, Sicherheitslücken und fehlerhafte Sicherheitskonfigurationen. Nach der Analyse des gewünschten IP-Bereichs erhalten Sie einen umfassenden Bericht, welche Patches auf den Computern fehlen und wie Sie die Sicherheit der Computer erhöhen können. Nach der Installation und der Eingabe eines IP-Bereich oder einer Domäne untersuchen Sie über die Option "Mehrere Computer überprüfen" das gesamte Netzwerk auf einmal nach fehlenden Patches und kritischen Sicherheitslücken.



Aktivieren Sie den Scanvorgang per Klick auf die Schaltfläche "Suche starten", lädt der MBSA zunächst aktuelle Sicherheitsinformationen aus dem Internet herunter. Danach beginnt das Tool damit, den konfigurierten IP-Bereich nach Sicherheitslücken zu durchsuchen. Im Anschluss zeigt das Werkzeug einen detaillierten Bericht über die fehlenden Aktualisierungen und Sicherheitslücken an. Aus diesem lässt sich ein Maßnahmenkatalog erarbeiten, zum Beispiel die Einführung der Windows Server Update Services. Der Scanvorgang des MBSA kann durchaus einige Minuten oder sogar Stunden dauern, abhängig von der Anzahl der Rechner, die im konfigurierten Subnetz integriert sind.



Die Berichte werden gespeichert und können über das Startfenster des MBSA jederzeit erneut angezeigt werden. Zu jedem Überprüfungspunkt zeigt der MBSA eine Detailansicht an. Gibt es Probleme oder findet der MBSA Sicherheitsgefahren, erhalten Sie einen Hinweis zur Lösung des Problems für jeden einzelnen Rechner.