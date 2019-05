Anwenderbericht: Cloudmanagement beim Energieversorger

Essent ist das größte Energieunternehmen in den Niederlanden. Schon 2008 begann der Anbieter mit dem Betrieb einer Kunden-Website auf AWS. Nach der Migration in eine Virtual Private Cloud 2.0 sollten nun über 200 Instanzen und Dienste gehostet werden, die für die Ausführung von Online- oder Geschäftsanwendungen mithilfe der Cloud erforderlich sind. Wie dies trotz straffer Migrationspläne und hohen Anforderungen an die Datensicherheit gelang, skizziert unser Anwenderbericht.

Auch der niederländische Energieversorger Essent setzt in seiner IT auf die Cloud.

Essent ist das größte Energieunternehmen in den Niederlanden und verfügt über mehr als 90 Jahre Erfahrung in der Erzeugung, dem Handel, der Übertragung und der Lieferung von Elektrizität. Um die Energiekunden zu betreuen, entwickelt und betreibt Essent IT Systeme, die die Energiebeschaffung, die Call Center, das Online-Umfeld, das Backoffice sowie die Vertriebskanäle wie die Shops in den Ladengeschäften unterstützen. Um mit den Wettbewerbern standzuhalten und neue Prozesse und Produkte zu bedienen, ist hierbei eine schnelle Vorlaufzeit (Time-to-Market) notwendig.



Die Digitalisierung der Interaktion mit Kunden ermöglicht neue Online-Serviceportale und Apps auf den Smartphones. Mit der Einführung intelligenter Zähler wird das Verbraucher-Feedback immer granularer und die Erkenntnisse lassen sich mit Hilfe von Analytics und Big Data zur Verfügung stellen. Essent IT begann 2008 mit dem Betrieb der Kunden-Website auf AWS. Die Website gewann im Laufe der Zeit viele Auszeichnungen, wie etwa im Jahr 2014 die des Forschungsinstituts WUA! in der Kategorie "Beste Website im Energiesektor".



Geschäftsanforderungen für Migrationsdienste

Die Essent-AWS-Umgebung Virtual Private Cloud (VPC) 1.0 wurde schon 2008 in der Region Irland entwickelt. Als Vorlage für VPC 1.0 diente ein Designmuster, das Einschränkungen für zukünftiges Wachstum zeigte und zudem nicht den Sicherheitsrichtlinien des Unternehmensnetzwerks entsprachen. Die Anforderungen bestanden deshalb darin, eine VPC-2.0-Infrastruktur zu entwickeln und zu implementieren, die alle Komponenten und Dienste bereitstellt, die für die Ausführung von Online- oder Geschäftsanwendungen mithilfe von Clouddiensten erforderlich sind.



Diese Dienste sollten in der Lage sein, VPC 1.0 und ein physisches Rechenzentrum zu ersetzen. Nach der Designphase sollte das Unternehmen alle Anwendungen, die in über 200 Instanzen und AWS-Services gehostet werden, von der VPC-1.0-Umgebung auf die neue AWS-VPC-2.0 in der Region Frankfurt migrieren. Nach der Migration sollte die AWS-VPC 2.0-Umgebung und damit verbundene Managed Services für Essent bereitstehen.