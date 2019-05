Sicherheit in der Software Supply Chain

Die Bereitstellung einer Software auf Laptop, Tablet oder Handy bietet viele sicherheitsrelevante Fallstricke. Um die Kontrolle über die Softwarelieferkette zu behalten, müssten Unternehmen jeden Hersteller täglich auf Veröffentlichungen prüfen und jedes einzelne Betriebssystem- und Anwendungspaket testen. Eine Sisyphusarbeit, für die in der Praxis oft die Zeit fehlt. Der Fachbeitrag im Web zeigt, inwieweit Managed-Service-Angebote hier Entlastung bieten und helfen können, die IT-Sicherheit zu verstärken.

Die Softwarelieferkette ist ein wichtiger Bestandteil von Unified Endpoint Management (UEM).

Cyberattacken werden immer ausgefeilter und stellen die Unternehmens-IT vor große Herausforderungen – nicht zuletzt bei der Bereitstellung von Software. Das A und O für die IT-Sicherheit sind dabei aktuelle Versionsstände und Patchstatus auf allen Endgeräten. Damit Administratoren Software-Updates besser einplanen können, veröffentlichen einige Hersteller wie Microsoft ihre Patches regelmäßig an festen Terminen, den sogenannten Patchdays.



Für viele andere Geschäftsanwendungen existiert diese Regelmäßigkeit jedoch nicht. Hier ist die IT stärker gefordert: Sie müsste täglich kontrollieren, ob es für die im Unternehmen eingesetzte Software sicherheitsrelevante Patches oder Updates gibt und diese zeitnah ausrollen. Vor der Verteilung auf PC, Laptop oder Smartphone sollte jede Software zunächst auf Herz und Nieren geprüft werden. Denn bei nahezu allen Applikationen treten hin und wieder Fehler bei der Installation auf. Aktuelles Beispiel ist der Microsoft Patchday vom April 2019. Hier verursachte die Installation von Updates mit Sophos Endpoint Protection erhebliche Probleme an den Endpunkten. Das zeigt: Überprüfung, Test, Deployment – ohne Unterstützung kann die IT dies kaum leisten.