Windows Server 2016: Mit dem Webanwendungsproxy Applikationen veröffentlichen (1)

Unter Windows Server 2016 lassen sich Webanwendungen wie Exchange im Internet mit dem Webanwendungsproxy zur Verfügung zu stellen. Dieser fungiert als sichere Schnittstelle vom internen Netzwerk zum Internet und ist somit der legitime Nachfolger des von Microsoft abgekündigten Threat Management Gateway. Als Windows-Server-Bordmittel arbeitet der Webanwendungsproxy zudem oft besser mit den vorhandenen Infrastrukturdiensten zusammen als lizenzpflichtige TMG-Alternativen von Drittanbietern. Im ersten Teil des Workshops sehen wir uns an, wie das Webanwendungsproxy als TMG-Ersatz fungiert und wie Sie es unter Windows Server 2016 installieren.

Weltweiten Zugriff auf webbasierte Unternehmensanwendungen verspricht das Webanwendungsproxy.

Mit dem Webanwendungsproxy (Web Application Proxy; WAP) stellen Unternehmen Webdienste wie zum Beispiel Outlook on the web oder SharePoint im Internet bereit und können dabei auf die integrierte Authentifizierung zurückgreifen. Das Feature arbeitet mit den Active-Directory-Verbunddiensten zusammen und erlaubt so die sichere Kommunikation der Anwender aus dem Internet mit Outlook Web App und den SharePoint-Apps.



Microsoft hat dazu die Möglichkeiten des WAP deutlich verbessert. In Windows Server 2016 lassen sich Exchange-ActiveSync-Geräte wesentlich stabiler anbinden, indem Sie den Webanwendungsproxy – authentifiziert durch ADFS mit Exchange – nutzen. In Windows Server 2012 R2 war das nicht ohne Weiteres möglich. Außerdem kann WAP nunmehr HTTP-Anfragen automatisch zu HTTPS-Adressen weiterleiten.



Sie können in Windows Server 2016 auch mit Platzhaltern arbeiten, um SharePoint oder andere Webanwendungen besser zu veröffentlichen. Ein weiteres Feature, das Windows Server 2012 R2 fehlte. Auch das Remote Desktop Gateway und die über diesen Weg veröffentlichten Apps in den Remotedesktopdiensten lassen sich mit WAP im Internet bereitstellen.