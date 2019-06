Grundlagen und Chancen von Software-defined Storage

Storage ist nicht gerade sexy, aber das Herz der IT. Große Teile der Budgets wandern deshalb in mehr Kapazität. Egal ob hyperkonvergierte Architekturen, smarte All-Flash-Arrays, NVMe-Speicher oder die Cloud – mit der Entscheidung für Technologien oder einen Anbieter sind Unternehmen in der Regel für Jahre gebunden. Anders stell sich dies in einer Software-definierten Infrastruktur dar. Wie der Fachbeitrag zeigt, haben sie sich gerade im Speicherumfeld bewährt, um Rechenzentren agiler, reaktionsschneller und nicht zuletzt zukunftssicherer zu machen.

Ein erklärtes Ziel von Software-defined Storage ist es, Silo-Speicherinfrastrukturen zu überwinden.

Infrastruktur-Teams müssen ständig ausloten, ob sie wachsende Ansprüche mit Hilfe neuer Technologien erfüllen können. Hier die richtige Entscheidung zu treffen, war noch nie so wichtig – auch, weil die nächste technologische Entwicklung vielleicht schon vor der Tür steht.



Die Branche hat dieses Problem bereits erlebt – und für Server flächendeckend gelöst. Die Lösung war eine Softwarevirtualisierung, die die Hardware abstrahierte. Das schafft eine programmierbare Zwischenschicht, mit der Anwender effektiv Ressourcen zusammenfassen, spontan umkonfigurieren und Kapazität bereitstellen können. Hardware via Software zu programmieren funktioniert auch für den Speicher. Ein modernes Rechenzentrum ist deshalb Software , nicht Hardware orientiert.



Die Rolle des Software-defined Storage

Eine softwaredefinierte Infrastruktur verspricht, flexibel, skalierbar und günstig zu sein. Deshalb hat sich die Technologie gerade beim Thema Storage bewährt, und hilft, agilere, reaktionsschnellere und effektivere Rechenzentren aufzubauen. Der Software-Layer bricht Silos auf und macht Nutzer unabhängig von Hardware und von den Hardwareanbietern getriebenen Erneuerungszyklen. So muss die IT-Abteilung nicht jedes Mal die Hardware aktualisieren, nur weil ein Hersteller dies für seine Systeme verlangt. Zugleich macht es die bestehende Infrastruktur zukunftssicher für neue Herausforderungen.