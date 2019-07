Der Datenbankadministrator und seine neue Rolle

Big Data, künstliche Intelligenz und DevOps verändern die Herausforderungen für Datenbankadministratoren und dank Data-Base-as-a-Service aus der Cloud arbeiten diese ganz anders als noch vor Jahren. In der Cloud sind keine Datenbankverwalter gefragt, vielmehr muss der Datenbankadministrator Projekte anstoßen und umsetzen und dafür auf ein viel breiteres Wissen zugreifen. Um was sich Datenbankadministratoren jetzt kümmern sollten, um mit dieser Entwicklung Schritt zu halten und den eigenen Wert zu steigern, beschreiben wir in diesem Artikel.

Nicht zuletzt durch die zunehmende Verbreitung der Cloud hat sich die Rolle des Datenbankadministrators gewandelt.

Daten sind für Unternehmen heute wertvolle Assets, die vom Datenbankadministrator (DBA) verwaltet werden. Das Potenzial von Daten versuchen Unternehmen mit Business Intelligence und Data Warehousing auszuschöpfen. Daneben wirken sich Cloud, Automatisierung, Machine Learning (ML), DevOps und die dazugehörenden Werkzeuge auf die Datenbanktechnologie aus. Zugleich wächst das Datenvolumen in den Datenbanken rasant, wobei das Internet of Things und Big Data den Anteil unstrukturierter Daten in die Höhe treiben.



Doch auch die Menge an strukturierten Daten steigt, wie die Studie "Neue Herausforderungen für DBAS: Trends in der Datenbankverwaltung" von Unisphere Research im Auftrag von Quest Ende 2017 zeigt. Zum Erhebungszeitraum verwalteten 60 Prozent der Befragten mehr als 100 TByte strukturierter Daten. Bei 40 Prozent der Umfrageteilnehmer verteilen sich diese auf über 100 aktive Instanzen. Gehostet werden Datenbanken vermehrt auf Cloudplattformen, hebt die Untersuchung hervor.



Database-as-a-Service (DBaaS) nutzte bereits die Hälfte der befragten Firmen für mindestens eine Datenbank. On-Demand-Plattformen bieten unter anderem die Amazon Web Services (MySQL, Maria DB und mit Dynamo DB auch NoSQL), Microsoft Azure (Microsoft SQL und mit Cosmos auch NoSQL), Google Cloud (PostgreSQL, MySQL und mit Bigtable auch NoSQL) und Datenbankhersteller wie Oracle mit der Oracle Cloud oder MongoDB mit MongoDB Atlas. Mit dem einfachen Verwalten per Self-Service verändert sich der Alltag eines DBAs also erheblich.