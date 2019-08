Vorbereitungen für den Office-365-Betrieb

Bevor Office 365 in Betrieb gehen kann, sind einige vorbereitende Tätigkeiten zu erledigen. Denn damit die Anwender den Cloud-Dienst nahtlos nutzen können, muss dieser möglichst gut in die bisherige Infrastruktur eingegliedert werden. Dazu gehören sowohl die Domänen als auch die saubere Übernahme der Active-Directory-Daten.

Um Office 365 in Betrieb zu nehmen, müssen Sie in Ihrer bisherigen Infrastruktur den Weg ebnen.

Das Office-365-Abo enthält eine Reihe von Software-as-a-Service (SaaS)-Angeboten für Kunden. Die prominentesten sind Exchange als E-Mail-System, SharePoint für Kollaboration und Informationsspeicherung und Skype for Business für Echtzeitkommunikation und Telefonie. Abhängig von den genutzten Komponenten fällt die Konfiguration des Clouddienstes einfacher oder etwas umfangreicher aus. Wer Office-Anwendungen wie Planner, Sway oder den Store for Business für Windows 10 verwenden will, muss in den meisten Fällen zumindest die Synchronisation von Benutzerkonten und Lizenzverwaltung betreiben.



Domänen registrieren

Einer der wichtigsten Schritte für Exchange Online und Skype for Business, aber auch wenn Benutzer Single Sign-on (SSO) mit ihrem Active-Directory-(AD)-Passwort durchführen können sollen, ist die Registrierung der Firmendomäne mit Office 365 und Azure AD. Exchange muss schließlich wissen, in welchem Namen und für welche Domänen E-Mails empfangen und verschickt können werden sollen. Die Empfangs- und Sendedomänen müssen also im Voraus bekannt sein.



Greifen Mitarbeiter mit ihrem Browser oder einem Client wie Outlook auf Online-Ressourcen zu, möchte Azure AD zusammen mit Office 365 zuerst eine erfolgreiche Authentifizierung durchführen. Sofern der Mitarbeiter keinen Cloud-Account nutzt, sondern seinen Benutzeraccount und das Passwort aus der Windows-AD-Domäne, muss Azure AD einen Hinweis auf die Heimatdomäne und das Heimat-AD des Nutzers erhalten – Microsoft nennt das "Home Realm Discovery". Für Office 365 und Azure AD ist dieser Hinweis der Domänenname, unter dem das Unternehmen zu erreichen ist. Im Bestfall deckt sich die Domäne auch mit dem UPN-Anmeldenamen des Benutzers im Windows-AD.



Damit Azure AD den Login an die richtige Stelle weiterleiten kann und Exchange Online weiß, für welche Domänen Senden und Empfangen möglich sein soll, registrieren Administratoren alle relevanten DNS-Domänen im Azure AD. Der Prozess ist dabei einfach: Sie geben die DNS-Domäne im Azure AD an und starten den Verifikationsprozess. Azure AD verlangt dann das Eintragen eines DNS-Textes auf Root-Ebene für jede Domäne. Dieser Eintrag ist zufällig. Existiert er, kann Azure AD sicher sein, dass die Domäne tatsächlich Ihnen gehört – denn nur Sie als DNS-Admin der Domäne können einen solchen Eintrag anlegen.



Ein TXT-Eintrag hat keinen Einfluss auf die anderen DNS-Einträge dieser Domäne und kann nach der Verifikation wieder entfernt werden. Bestehende Produktionsumgebungen für Exchange oder Skype werden nicht in Mitleidenschaft gezogen, da der TXT-Record keine Auswirkung auf die Funktion der Dienste hat. Hier geht es lediglich um die Bestätigung des Besitzes und den Zugriff auf die DNS-Konfiguration. Die Verifikation müssen Sie einzeln für jede neue Domäne durchführen, über die Benutzer authentifiziert oder später E-Mails versendet oder empfangen werden sollen. Subdomains werden einfach hinzugefügt, wenn die Hauptdomäne schon verifiziert wurde.