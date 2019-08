Multifaktor-Authentifizierung in Azure AD (1)

Mit der zunehmenden Nutzung von Cloudanwendungen sowie der Azure-AD-Identity-Plattform wächst für Unternehmen die Dringlichkeit, Anmeldungen und die Konten von Benutzern zu schützen. Microsoft stellt dafür eine Multifaktor-Authentifizierung zur Verfügung. Dabei lassen sich auch die Smartphones der Mitarbeiter bequem via App nutzen. Wie Sie Anmeldung und Konten in der Microsoft-Cloud dank zweitem Faktor schützen, lesen Sie in diesem Beitrag. Im ersten Teil gehen wir besonders auf die Grundlagen ein und erklären, wie Sie MFA für Benutzer aktivieren.

Doppelt hält besser: Auch im Azure AD bietet sich die Mehrfaktor-Authentifizierung an.





Um es Endbenutzern möglichst einfach zu machen, zusätzliche Faktoren zu nutzen, fokussiert Microsofts MFA-Strategie auf das Lieblingsgerät der meisten Menschen: ihr Smartphone. Benutzer lassen selten ihr Smartphone irgendwo liegen – und fehlt es, fällt es meist auf. Bei der Arbeit ist es ebenfalls in der Nähe. Es ergibt also Sinn, nach einer erfolgreichen Anmeldung mit Benutzernamen und Passwort das Smartphone in den Anmeldevorgang einzubeziehen. Dafür gibt es unterschiedliche Optionen: das Beantworten eines Telefonanrufs inklusive der Eingabe einer PIN, das Versenden eines PIN-Codes per SMS, den der Benutzer dann eingeben muss oder die Verifikation der Anmeldung in einer App auf dem Smartphone, die zuvor registriert werden muss. Benutzer sind dabei in der Lage, ihre bevorzugte Kontaktmethode auszuwählen und ihr gewünschtes Endgerät selbst einzurichten.





Bild 1: Wenn Mitarbeiter für MFA konfiguriert sind oder Azure AD die Anmeldung schützen muss,

werden Benutzer um eine zusätzliche Verifikation gebeten.

Für viele Unternehmen stellt die Nutzung von zertifikatbasierter Authentifizierung einen legitimen zweiten Faktor dar, neben Benutzername und Passwort. Die Benutzerzertifikate werden dabei nur auf gewünschten und erlaubten Geräten ausgerollt, sodass sie nur auf Unternehmensgeräten wie Notebooks und Tablets zur Verfügung stehen. Der Benutzer hätte dann sein Gerät samt Zertifikat als zweiten Faktor im Einsatz. Gerade wenn unternehmensweit Zertifikate auch auf Tablets und Smartphones eingesetzt werden, ist das eine logische Erweiterung von ADFS und Office 365 für sichere Anmeldungen. Für diesen Teil des Workshops fokussieren wir uns jedoch auf die weniger Deployment-intensiven Optionen als weiteren Faktor.