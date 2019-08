Virtualisierung und PCI-Konformität beim Reiseanbieter

Ob Seychellen, Neuseeland oder Florida: Reiseanbieter können sich derzeit nicht über fehlende Nachfrage beschweren. Dennoch brauchen sie sichere elektronische Prozesse, um das Vertrauen der Kunden dauerhaft zu bewahren. So musste sich das DER Deutsche Reisebüro der Herausforderung stellen, innerhalb von wenigen Monaten den Verkauf von Flugtickets nach dem PCI-Standard der Kreditkartenorganisationen auszurichten. Mithilfe einer Virtualisierungslösung gelang es dem IT-Team, das Projekt in kürzester Zeit und ohne IT-Ausfallzeiten umzusetzen.

Mit einem Virtualisierungsgrad von 98 Prozent ist DER Deutsches Reisebüro gut aufgestellt.

Bevor Reisende ihr Traumziel anfliegen können, muss die Reise erst gebucht sein. Hier stand das DER Deutsches Reisebüro mit rund 2500 Mitarbeitern vor einer großen Herausforderung. Das Unternehmen gehört zur Dachmarke DER Touristik, die zu den führenden Reisekonzernen in Europa zählt. 7,7 Millionen Gäste aus 14 europäischen Ländern verreisen pro Jahr mit den Veranstaltern der DER Touristik in 179 Reiseländer weltweit.



Kreditkartendaten essenziell bei einer Buchung

Die Herausforderung war für DER Deutsches Reisebüro das sichere Kreditkarten-Handling. Sie werden für nahezu jede Reise benötigt und sind bei der Flugbuchung nicht mehr wegzudenken. Um größere Sicherheit für Kunden und Unternehmen vor Datendiebstahl und Kreditkartenbetrug zu gewährleisten, wurde von den Kreditkartenorganisationen ein weltweit verbindlicher Standard definiert: der Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Handelsunternehmen und Dienstleister, die Kreditkartentransaktionen speichern, übermitteln oder abwickeln, müssen die Regelungen erfüllen.



Zu den zwölf Anforderungen an die Rechnernetze zählen der Schutz der gespeicherten Kreditkartendaten, die Installation und Pflege einer Firewall zum Schutz der Daten sowie das Protokollieren und Prüfen aller Zugriffe auf Kreditkartendaten. Auch für die Reisebranche gilt dieser Standard. So sah sich DER Deutsches Reisebüro vor der Herausforderung, Prozesse im IT-Bereich neu aufzusetzen, um das PCI-Zertifikat zu erhalten.