Azure AD Connect einrichten und betreiben (1)

Azure- und Office365-Angebote bieten sich an, um zusätzliche IT-Ressourcen aus der Cloud zu beziehen. Jedoch bleiben sensible Dienste wie das Active Directory meist am heimischen Campus. Aus diesem Grund kommt hybriden Szenarien große Bedeutung zu. In Bezug auf das Active Directory bedeutet dies, Objekte aus dem Verzeichnisdienst mit der Cloud zu synchronisieren. Azure AD Connect baut die Brücke zwischen lokaler IT und der Cloud. Im ersten Teil des Workshops gehen wir auf die Grundlagen von Azure AD Connect ein und erklären, welche Vorbereitungen Sie vor der ersten Synchronisation mit dem lokalen Directory treffen sollten.

Mit Azure AD Connect bauen Sie in hybriden Umgebungen Brücken zwischen den Verzeichnisdiensten.

Für Netzwerke egal welcher Größe ergibt es durchaus Sinn, den einen oder anderen Dienst in Richtung Azure oder Office 365 auszulagern. Die On-Premise-Landschaft, wie die lokale Infrastruktur im Microsoft-Jargon auch genannt wird, lässt sich dadurch erweitern. Und zumindest für diese Services sind dann die Zeiten von Hardwarebeschaffung und Ausbau des lokalen Rechenzentrums vorüber. Damit rücken aber andere Themen und Aspekte in den Fokus. Beispielsweise: Wie lassen sich in einem hybriden Szenario beide Welten verbinden? Diesbezüglich beschäftigen wir uns in diesem Beitrag mit Identitäten der Active Directory Domain Services (ADDS) und wie diese zu Office 365 gelangen, damit die Objekte in beiden Welten nutzbar sind.



Eigenes Active Directory für Office 365

Office 365 verwendet mit dem Azure Active Directory (Azure AD) einen eigenen Verzeichnisdienst, der dem lokalen Active Directory ähnelt. Jeder Benutzer, der Office 365 nutzt, benötigt ein Benutzerkonto in dem Cloud-Verzeichnisdienst. In kleineren Netzwerken ergibt es vielleicht noch Sinn, diese Benutzer von Hand anzulegen. Dies stößt aber in umfangreichen Umgebungen schnell an Grenzen. Das gilt auch dann, wenn der Administrator mehr Komfort für seine Anwender möchte. In diesem Zusammenhang tauchen immer wieder zwei Begriffe auf, die es zu unterscheiden gilt: "Same Sign-On" und "Single Sign-On".



Ersteres ist gemeint, wenn die Benutzer sich mit denselben Kontoinformationen in der Cloud anmelden wie im lokalen Netzwerk. Die Identitäten liegen dann quasi an zwei Orten. Bei Single Sign-On kommen die ADFS (Federation Services oder zu Deutsch: Verbunddienste) ins Spiel und der Zugriff der Anwender auf Office-365-Dienste vollzieht sich, bezogen auf die Authentifizierung, transparent. Egal, wie die Authentifizierung vonstattengeht, Benutzerkonten müssen immer im Azure AD vorliegen, nur so lassen sie sich lizensieren. Die Verbunddienste sind mittlerweile übrigens auch Teil des Installationspaketes von Azure AD Connect. Die sollen uns aber hier nicht weiter beschäftigen.