Azure AD Connect einrichten und betreiben (2)

Azure- und Office365-Angebote bieten sich an, um zusätzliche IT-Ressourcen aus der Cloud zu beziehen. Jedoch bleiben sensible Dienste wie das Active Directory meist am heimischen Campus. Aus diesem Grund kommt hybriden Szenarien große Bedeutung zu. In Bezug auf das Active Directory bedeutet dies, Objekte aus dem Verzeichnisdienst mit der Cloud zu synchronisieren. Azure AD Connect baut die Brücke zwischen lokaler IT und der Cloud. Im zweiten Teil des Workshops schauen wir uns das Setup des Diensts an, erklären, wie Sie Synchronisationsintervalle festlegen und diskutieren, ob Hochverfügbarkeit nötig ist.

Mit Azure AD Connect bauen Sie in hybriden Umgebungen Brücken zwischen den Verzeichnisdiensten.

Vorbereitende Maßnahmen

Neben einem aufgeräumten AD sind für die Inbetriebnahme noch Informationen wichtig, die der Installationsassistent beim Setup abfragt. Um Azure AD Connect auf dem Server einzurichten, benötigen Sie für jede der Domänen, auf die Sie Zugriff nehmen möchten, die jeweiligen Kontoinformationen. Achtung, der Setup-Wizard prüft die Berechtigungen der Konten nicht. Sollte hier etwas nicht passen, bekommen Sie die Quittung erst später, wenn es zu Problemen bei der Synchronisation kommt.



Für eine Standardimplementierung, bei der Objekte lediglich in Richtung Azure AD synchronisiert werden, sind keine speziellen Berechtigungen für diese Dienstkonten nötig. Je nachdem, in welcher Ausprägung Sie Azure AD Connect betreiben, sind weitere Rechte nötig – insbesondere, wenn Informationen zurück in das lokale AD geschrieben werden. Eine Übersicht über die notwendigen Set-up-Konstellationen mit den jeweiligen Rechten finden Sie im TechNet [5].



Für Administratoren, die MIM-Know-how besitzen, ist interessant zu wissen, dass es sich hierbei um Konten handelt, in deren Kontext die Management-Agenten für die Verbindung zu den Quell-Verzeichnisdiensten agieren. Auch hier sind die Parallelen von Azure AD Connect zur MIM-Synchronisation ersichtlich. Des Weiteren wird standardmäßig der "userPrinzipalName" für die Anmeldung an Azure AD oder Office 365 benutzt. Wenn gewünscht, lässt sich dies bei der Installation ändern. Sie sollten in dem Fall bedenken, dass es dadurch zu Einschränkungen bei bestimmen Arbeiten in Office 365 kommen kann. Ergänzende Hinweise hierzu liefert ein TechNet-Beitrag [6].





Bild 2: Über Azure AD Connect stellen Sie ein, wie Benutzer identifiziert werden sollen.

Mindestens genauso wichtig ist die Art und Weise, wie Benutzer aus ihrer Umgebung eindeutig in Office 365 identifiziert werden. Ein Attribut oder eine Kombination mehrerer Attribute ist für eine eindeutige Verbindung zwischen Objekten aus dem lokalen AD und dem Azure AD zwingend erforderlich. Dies wird spannend, wenn Sie mehrere Gesamtstrukturen haben und einzelne Benutzer dort naturgemäß mehrmals vorkommen. Der Installationsassistent bietet in der GUI weitergehende Informationen darüber, was in welcher Konstellation Sinn ergibt.

