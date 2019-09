Geschützte Cloud durch betreibersichere Infrastrukturen

Nahezu jedes Unternehmen erhebt, speichert oder verarbeitet schützenswerte Daten und muss daher auch beim Einsatz moderner Cloudlösungen geeignete Schutzmaßnahmen treffen. Die Verantwortung für entsprechend abgesicherte Systeme liegt in der Regel bei den Admins – im Zuge der DSGVO eine echte Herausforderung. Da stellt sich die Frage: Ist es möglich, IT-Infrastrukturen so zu gestalten, dass sensible Daten jederzeit angemessen geschützt sind? Der Fachartikel gibt Antworten.

Cloud hinter Gittern – durch betreibersichere Infrastrukturen sind Unternehmensdaten geschützt.

Ob es um die Virtualisierung von Rechenzentrumsressourcen geht, um SaaS-Angebote oder schlicht um die Speicherung und Verarbeitung von Personaldaten: Moderne Business-Cloudanwendungen erfordern einen rechtssicheren Umgang mit vertraulichen Daten. Doch hinreichenden Datenschutz zu gewährleisten, wie ihn beispielsweise die DSGVO und das BDSG fordern, stellt für viele Unternehmen eine echte Herausforderung dar – und Zuwiderhandlungen könnten inzwischen schnell teuer werden.



Technischer Schutz vor Insider-Angriffen vonnöten

Unternehmen, die vertrauliche Daten in einer eigenen Cloud und somit im eigenen Rechenzentrum verarbeiten, sind dazu verpflichtet, ihre Mitarbeiter durch "geeignete technische und organisatorische Maßnahmen" (vergleiche DSGVO Art. 32) vom Zugriff auf sensible Informationen auszuschließen. Bei gängigen Serverinfrastrukturen ist dies jedoch meist nur zu einem gewissen Grad umsetzbar: Ein privilegierter Zugriff durch Administratoren – oder durch Mitarbeiter mit Admin-Rechten – bleibt in der Regel möglich, etwa zu Wartungszwecken.



Zwar können Unternehmen diesen privilegierten Personenkreis klein halten und die Zugriffsrechte durch Maßnahmen wie ausgeklügelte Rollen- und Rechtekonzepte sowie lückenlose Überwachung und Dokumentierung einschränken. Derartige organisatorische Maßnahmen lassen sich aber mit verhältnismäßig überschaubarem Aufwand umgehen: Interne Angreifer könnten sich unbefugt Zugriff zu Daten verschaffen und diese manipulieren oder entwenden.



Bei der Nutzung von externen Clouddiensten ist es für Unternehmen noch schwieriger, angemessenen Datenschutz zu gewährleisten und den gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollpflichten nachzukommen. Denn sind die Daten erst einmal außer Haus, lässt sich nur schwer überprüfen, wer tatsächlich darauf zugreifen kann. Und da viele Public-Cloud-Anbieter ebenfalls auf eine Kombination aus technischen und organisatorischen Maßnahmen setzen, um unerwünschte Datenzugriffe zu unterbinden, ist es auch hier möglich, dass sich Mitarbeiter Zugang zu sensiblen Informationen verschaffen. Ein technischer Schutz vor Insider-Angriffen ist somit das letzte große ungelöste Problem des Cloud-Computings.