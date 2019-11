Die Public Cloud: Allheilmittel oder überschätzt?

Gerade das Management vieler Unternehmen sieht in der Public Cloud so etwas wie das Allheilmittel für ihre digitale Infrastruktur. Doch diese Erwartungen werden im Alltag meist nicht erfüllt. Aus einer Vielzahl von Gründen war die Cloud in der Regel noch nicht in der Lage, ihr volles Potenzial für viele Organisationen auszuschöpfen. Stattdessen wurden bestehende Probleme mit On-Premises-Speicher auf die Cloud ausgeweitet. Der Beitrag diskutiert, warum die Cloud ein Business-Treiber sein kann und ihre Nutzung auch weiter wachsen wird, "All in" aber meist keine gute Strategie darstellt.

Werden Datensilos unverändert in die Public Cloud übernommen, kann diese ihre Vorzüge meist nicht ausspielen.

Viele IT-Abteilungen müssen Anwendungen und Prozesse ihres Unternehmens in die Cloud bringen. So zeigt die Umfrage "Mass Data Fragmentation in the Cloud" von Vanson Bourne unter 900 IT-Entscheidern (darunter 100 aus Deutschland), dass in 92 Prozent der Unternehmen die IT-Teams vom Management mit der Migration in die Public Cloud beauftragt wurden. Aus diversen Gründen entwickelt sich die Cloud in der Praxis aber dann vielerorts vom Hoffnungsträger zum Ressourcenfresser und zur Kostenfalle. 92 Prozent der befragten IT-Entscheider nennen Massenfragmentierung von Daten dabei als eine der Ursachen. Daher sollten Unternehmen ganz genau prüfen, welche Daten und Anwendungen sie tatsächlich in die Cloud auslagern.



Die Hälfte der in der Studie Befragten gibt weiter an, dass sie Schwierigkeiten bei der Entwicklung einer Strategie hat, um die Public Cloud effektiv zum vollen Nutzen des Unternehmens einzusetzen. Grundsätzlich wird von der Verlagerung in die Cloud erwartet, dass sie die Agilität des Unternehmens erhöht und die Kosten senkt. Neun von zehn deutschen Befragten glauben zu Beginn ihrer Cloud-Migration sogar, dass sich dadurch die Prozesse vereinfachen, die Agilität steigern, die Kosten reduzieren und sie grundsätzlich einen besseren Einblick in ihre Daten erhalten.